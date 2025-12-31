Número de médicos especialistas se duplica: Sheinbaum

En lo últimos 5 años se han formado un total de cuarenta y cinco mil médicos especialistas por instituciones de salud

Regeneración, 30 de diciembre 2025- La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que en el periodo neoliberal se redujo el número de médicos, ya que no había formación adecuada. Este año se duplicó el número de médicos especialistas formados en instituciones públicas, comparado con 2018.

Cifras

Durante la conferencia de prensa mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, se dieron a conocer cifras de los médicos especialistas formados en los últimos años.

Además, se hizo público un comparativo con sexenios anteriores a la Cuarta Transformación.

De 2011 a 2018, según las cifras, se mantuvo un número de entre 6 mil a 8 mil médicos especialistas formados.

A partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tras la pandemia, se duplicó el número de médicos hasta 18 mil 962 formados.

Cierre

Este año cierra con 18 mil 757 médicos especialistas.

Y en total en los últimos cinco años se han formado a un total de 45 mil médicos especialistas por instituciones de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en el periodo neoliberal se redujo el número de médicos residentes, ya que no había una formación adecuada.

“La irresponsabilidad era de hacer el examen muy difícil para que no entrara nadie”, criticó la mandataria nacional.

Plazas

🏥 Inauguramos nuevos quirófanos y modernizamos áreas clave de terapia intensiva en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional #SigloXXI.



Con una inversión de más de 89 millones de pesos, ampliamos y remodelamos espacios quirúrgicos y de cuidados intensivos,… pic.twitter.com/Lbfh0bXRsO — Zoé Robledo (@zoerobledo) December 26, 2025

En la conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, indicó que también han aumentado el número de plazas para médicos en hospitales.

Por ejemplo, se tienen 2 mil 816 plazas adicionales en la Secretaría de Salud.

Así como 4 mil 982 plazas adicionales en el IMSS; mil 533 plazas adicionales en ISSSTE y 198 plazas adicionales en hospitales de Pemex.

Resaltó también que por área aumentaron los epidemiólogos en 368 y urgenciólogos en 2 mil 400, además en traumatología aumentaron más de mil médicos.