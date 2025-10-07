Huracán Priscilla amenaza con lluvias intensas y fuerte oleaje

Priscila huracán categoría 1, a 325 kilómetros oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de 170 km/h

Regeneración, 7 de octubre de 2025 – El Pacífico mexicano se encuentra bajo la inminente amenaza del Huracán Priscilla, que se mantiene firme como un sistema de Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, según el más reciente comunicado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este fenómeno hidrometeorológico exige la máxima cautela por parte de la población y las autoridades, ya que su amplia influencia promete impactar significativamente diversas regiones del país.

A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán se localizó a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas que alcanzan los 170 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 15 km/h.

Las bandas nubosas de Priscilla desatarán precipitaciones de alto calibre en el occidente del país.

Lluvias

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Colima y las zonas costeras y del este de Jalisco, así como en el este y la costa de Michoacán y el suroeste y la costa de Guerrero.

La dependencia federal subraya que estas lluvias «podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas».

Además de las lluvias, el oleaje se perfila como un factor de riesgo crítico.

En las costas de Jalisco y Colima, se pronostican olas de 5.0 a 6.0 metros de altura, acompañadas de vientos de 60 a 70 km/h con rachas de hasta 100 km/h.

Por si fuera poco, las costas de Michoacán experimentarán olas de 3.0 a 4.0 metros, y en Guerrero se estiman olas de 2.0 a 3.0 metros.

Huracán

De hecho, las autoridades de Protección Civil han mantenido la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Aunque se ha descontinuado para la porción de Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, según la actualización de las 21:00 horas.

Mientras tanto, los efectos de la inestabilidad atmosférica se extienden a otras zonas del territorio nacional.

En la Península de Yucatán, Sur y Sureste , se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y actividad eléctrica. Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca deberán estar atentos al oleaje de hasta 3.0 metros y a la posible formación de trombas marinas en sus litorales.

, se pronostican y actividad eléctrica. Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca deberán estar atentos al oleaje de hasta y a la en sus litorales. Hacia el Noroeste y Norte , áreas de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora también están bajo alerta por chubascos y lluvias puntuales fuertes , con vientos que podrían derribar árboles, según lo advertido.

, áreas de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora también están bajo alerta por , con vientos que podrían derribar árboles, según lo advertido. Finalmente, en la Ciudad de México y el Estado de México, a pesar de la distancia del huracán, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes entre las 21:00 h y las 00:00 h, impactando a la totalidad de las alcaldías de la capital. Se han emitido recomendaciones específicas como «No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas», una medida esencial para la seguridad vial y peatonal.

Conagua

Conagua exhorta a la población a «atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado».

Se reitera a la ciudadanía la importancia de resguardarse y ayudar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos.

Para mantenerse actualizado, se invita a consultar las páginas oficiales del Gobierno de México: www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, así como las redes sociales @conagua_mx y @conagua_clima.

Los números de emergencia vitales que se deben tener a mano son el 911 y el 55-5683-2222.