Huracanes: Comité de Prevención y Refugios en Quintana Roo

Quintana Roo activa estrategia preventiva con refugios y miles de brigadistas ante el pronóstico de ciclones en el Atlántico

Regeneración, 1 de junio de 2026.– El gobierno estatal instaló el Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones ante el riesgo de fenómenos hidrometeorológicos.

Esta medida busca proteger a 1.8 millones de habitantes y a los miles de turistas que visitan la región.

Para el océano Atlántico se pronostica la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales este año.

Por esta razón, las autoridades activaron protocolos de seguridad de forma inmediata en los 11 municipios de la entidad.

La prioridad absoluta del plan estatal es salvar vidas y resguardar el patrimonio de las familias quintanarroenses.

Fuerza operativa y refugios habilitados

La gobernadora Mara Lezama informó que disponen de una fuerza operativa integrada por más de 4 mil brigadistas estatales y municipales.

El estado cuenta con 834 refugios temporales distribuidos estratégicamente para atender a más de 75 mil personas adecuadamente.

«Disponemos de equipo especializado para rescate, limpieza y monitoreo, drones, generadores eléctricos y un Centro de Operaciones Móvil», detalló la mandataria.

En sintonía con estas acciones, el sector salud preparó hospitales, ambulancias, laboratorios y un helicóptero para atender emergencias médicas urgentes.

Además, se contemplan 16 refugios para mascotas en nueve municipios, garantizando una protección integral para todos los seres vivos.

Coordinación institucional y campaña preventiva

Para fortalecer la cultura de la prevención, el gobierno puso en marcha la campaña denominada “Triple A: Atent@s, Alerta y A Salvo”.

La gobernadora exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales y fuentes oficiales del estado.

«La información verificada y la prevención son fundamentales para proteger vidas ante cualquier emergencia», declaró firmemente la titular del ejecutivo.

Con el fin de asegurar una respuesta eficiente, las fuerzas armadas y diversas instituciones federales coordinan sus planes de contingencia.

El comité operativo cuenta con 15 subcomités especializados integrados por dependencias de los tres niveles de gobierno.

Actualmente, la aproximación de una onda tropical ya genera las primeras lluvias vigiladas de cerca por los expertos meteorólogos.