ICE viola la Cuarta Enmienda y además arresta a niño de 5 años

La Enmienda establece que en EE. UU, para acceder a una vivienda, debe existir una orden emitida y firmada por un juez

Regeneración, 23 de enero 2026– Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan utilizando tácticas agresivas y violentas para hacer arrestos en su afán de deportación masiva, incluyendo destruir las puertas de hogares en Minneapolis.

Reporte

En este contexto, Associated Press hizo una revelación el 21 de enero de 2026.

El reporte menciona que un memorándum interno de ICE indica que los agentes de inmigración pueden ingresar a un hogar sin la necesidad de una orden judicial.

Dicha política, según el informe, representaba “un giro drástico en las directrices antiguas que buscaban respetar los límites constitucionales sobre las entradas gubernamentales”.

Estos límites han existido desde hace mucho tiempo en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Cuarta Enmienda

La Cuarta Enmienda establece:

“El derecho de las personas a estar seguras en sus personas, casas, documentos y efectos, contra allanamientos y confiscaciones irrazonables…

…no será violado, y no se emitirá ninguna orden judicial, sino bajo causa probable, apoyada por juramento o afirmación…

…y describiendo particularmente el lugar a ser allanado y las personas o cosas a ser confiscadas”.

República

Desde el inicio de la República estadounidense, se ha considerado esencial que para acceder a la vivienda de alguien, debe existir una orden emitida y firmada por un juez.

Este mandato aparece en la Cuarta Enmienda y actúa como una protección esencial.

Además, es una ley que se aplica a toda la población, incluyendo a los que no tienen ciudadanía.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sostiene que solo requiere una orden administrativa, no judicial, para entrar en un hogar y arrestar a una persona.

ICE arresta a un niño de 5 años en Minneapolis

Cuatro estudiantes en Minneapolis, incluidos un niño de 5 años y una niña de 10, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto, de acuerdo a la información reunida este miércoles por las autoridades locales.

La superintendente del distrito, Zena Stenvik, comentó en una conferencia de prensa que el menor fue arrestado junto a su padre en la entrada de su casa tras regresar del preescolar.

Stenvik mencionó que los agentes han estado recorriendo barrios, rodeando escuelas, siguiendo autobuses, y deteniendo a estudiantes en diferentes momentos del día.

Temor y preocupación

Todo esto ha causado temor y preocupación entre familias, estudiantes, maestros y vecinos.

«La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está sacudida, y nuestros corazones están destrozados», indicó.

Entre los detenidos también se encuentra un estudiante de preparatoria de 17 años que fue arrestado mientras se dirigía a la escuela.

Así como otra estudiante de 17 años, que fue detenida junto a su madre la semana pasada y una alumna de 10 años arrestada mientras caminaba a la escuela con su madre hace dos semanas.