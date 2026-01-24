Lamentan fallecimiento de 67 personas por incendio en Pakistán

Pakistán: El incendio en Gul Plaza, considerado como uno de los peores en Karachi en años, se extendió por más de 24 horas

Regeneración, 23 de enero 2026– Al menos 67 personas fallecieron y decenas continúan desaparecidas por un incendio que devastó el centro comercial Gul Plaza en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, según el último reporte presentado el viernes por autoridades locales.

Sube número de víctimas por incendio en centro comercial de Pakistán



La cifra de víctimas por el incendio en el centro comercial Gul Plaza, ocurrido en Karachi, Pakistán, aumentó a 67 personas, mientras decenas continúan desaparecidas, informaron autoridades locales.

Vocero

El vocero del gobierno provincial mencionó que se han hecho las autopsias de «67 cuerpos».

Además, «se identificaron a ocho individuos mediante pruebas de ADN», aunque todavía hay restos que no han sido identificados por el grave daño en los cuerpos.

El fuego se originó el sábado por la noche en el centro comercial de tres pisos, que alberga más de mil 200 tiendas.

Está situado en la concurrida avenida MA Jinnah Road en el centro de la ciudad.

Cortocircuito

Testigos y funcionarios creen que podría haber sido causado por un cortocircuito en una de las tiendas, pero la investigación oficial no ha hallado aún una causa definitiva.

La gravedad del incendio ha provocado críticas de parte de los familiares de las víctimas.

Quienes han denunciado la lentitud en los esfuerzos de rescate y en los servicios de emergencia.

Muchos han proporcionado muestras de ADN para ayudar a identificar a sus seres queridos.

Algunas familias que estaban cerca del edificio llegaron a intentar entrar al lugar por su cuenta, según informes adicionales.

Incendio

El incendio en Gul Plaza, considerado como uno de los peores en Karachi en años, se extendió por más de 24 horas.

Fue hasta entonces que los bomberos lograron controlar la mayor parte del fuego y comenzaron la búsqueda entre los escombros.

Más de 60 personas siguieron desaparecidas en los días posteriores al incendio.

Mientras tanto, los rescatistas trabajaban con maquinaria pesada para retirar los restos de la estructura colapsada.

Antecedentes

Karachi, con más de 20 millones de habitantes, tiene un largo historial de incendios.

Estos han ocurrido en mercados y áreas industriales, debido a la mala infraestructura y falta de medidas de seguridad contra incendios.

El vocero también agregó que “el gobierno provincial ya estaba tomando medidas para garantizar que se siguieran los procedimientos de seguridad…

…contra el fuego en los centros comerciales y mercados”, aunque no especificó qué cambios se implementarán ni cuándo.

Investigaciones

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades han cerrado la zona para evitar el acceso no autorizado.

Además, se han enviado más recursos para ayudar en las labores de rescate y recuperación de restos.

Líderes comunitarios y comerciantes han solicitado mayor transparencia y acciones concretas para evitar tragedias similares en el futuro.