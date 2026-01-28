India y la Unión Europea firman Tratado de Libre Comercio

India y la Unión Europea concluyen negociaciones para un tratado de libre comercio histórico que reduce aranceles y fortalece su autonomía

Regeneración, 27 de enero de 2026.– Tras casi dos décadas de negociaciones, India y la Unión Europea alcanzaron un tratado de libre comercio trascendental. Este pacto económico busca profundizar los lazos estratégicos entre ambas potencias frente a la actual inestabilidad global.

La presidenta de la Comisión Europea calificó este documento como «la madre de todos los acuerdos» comerciales modernos. El tratado impactará directamente en la economía de 2 mil millones de personas en ambos territorios estratégicos.

Today is a day that will be remembered forever, marked indelibly in our shared history.



European Council President António Costa and European Commission President Ursula von der Leyen and I are delighted to announce the conclusion of the historic India-EU Free Trade Agreement.… pic.twitter.com/yaSlPm2b2L — Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026

«El Presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y yo estamos encantados de anunciar la conclusión del histórico Acuerdo de Libre Comercio entre la India y la UE.»

Alianza frente a la presión externa

Este acercamiento surge en un contexto de altos aranceles impuestos por Washington a los mercados involucrados. India y la Unión Europea buscan alternativas para mitigar las alteraciones en los flujos comerciales internacionales actuales.

El primer ministro Narendra Modi destacó que la alianza representa el 25 por ciento del PIB global. Además, ambos bloques concentran actualmente un tercio del comercio mundial total según cifras oficiales presentadas hoy.

🇮🇳🚗🇪🇺 India prepara la mayor apertura de su mercado automovilístico al reducir los aranceles a los coches europeos del 110% al 40%, con un recorte gradual hasta el 10%. La medida forma parte del acuerdo de libre comercio con la UE, que podría cerrarse esta semana y beneficiará a… pic.twitter.com/FIXOVmFUIw — The Political Room (@Political_Room) January 26, 2026

Beneficios y reducciones arancelarias

El acuerdo contempla la eliminación de impuestos para casi todos los productos intercambiados entre las dos regiones. India reducirá aranceles para el 96.6 por ciento de las exportaciones provenientes de la Unión Europea.

Por su parte, Bruselas eliminará gravámenes para el 99 por ciento de los envíos realizados desde India. Los sectores beneficiados incluyen textiles, ingeniería, química, farmacéutica y la industria automotriz europea de forma progresiva.

Nuevos horizontes estratégicos

El pacto no se limita al comercio de bienes y servicios básicos entre las naciones firmantes. Se estableció un marco de cooperación profunda en temas de defensa, seguridad y movilidad laboral para estudiantes.

Ambas potencias buscan fortalecer la estabilidad del sistema internacional ante la turbulencia del orden global contemporáneo. El tratado permitirá integrar las cadenas de suministro y fortalecer el poder de fabricación conjunto de manera eficiente.

Expectativas de crecimiento

El comercio bilateral alcanzó los 136 mil 500 millones de dólares durante el periodo anual de 2024-2025. Los funcionarios esperan que esta cifra aumente a 200 mil millones de dólares para el año 2030.

La firma formal ocurrirá tras la revisión legal y la ratificación obligatoria por parte del Parlamento Europeo. Se estima que el tratado entre en vigor definitivamente antes de que finalice el presente año en curso.