La Casa Blanca rechaza rumores sobre destitución de Bovino

Bovino seguirá en su puesto, según funcionarios, mientras continúa la controversia por el violento operativo en Minneapolis

Regeneración, 27 de enero 2026– Las pláticas recientes entre el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han llevado a la decisión de que un número indeterminado de agentes federales se retire de la ciudad el martes por la mañana.

Periodo de tensión

Esta información surge tras un periodo de tensión ocasionado por la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, a manos de la Patrulla Fronteriza.

El incidente ocurrió el sábado durante una redada llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis.

Se habían realizado comentarios sobre una posible retirada de operaciones de Gregory Bovino, el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Al respecto, la Casa Blanca y la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, emitieron aclaraciones.

Gregory Bovino is a Gestapo piece of shit. Pass it on…. pic.twitter.com/2UJPk5LJZ3 — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) January 26, 2026

Rumores sin fundamento

Señalaron que los rumores sobre la destitución de Bovino no tienen fundamento. “Gregory Bovino sigue en su puesto”, publicó McLaughlin en su cuenta de X.

Destacó que el jefe de la Patrulla Fronteriza continúa siendo una parte esencial del equipo del presidente Donald Trump.

Con esta afirmación, la funcionaria trató de apagar las versiones que surgieron tras las críticas por las acciones federales en Minneapolis.

Donde el envío de agentes y sus métodos de acción han causado descontento generalizado entre funcionarios locales e indignación en la comunidad.

Retirada de agentes

La cadena NBC News y el canal CNN informaron que fuentes gubernamentales indicaban la posible retirada de algunos agentes federales de Minneapolis.

Esto permitiría su regreso a antiguos lugares de trabajo, antes de su despliegue en la ciudad.

Sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interior ha sido defender la permanencia de Bovino como líder de la CBP.

Tanto las autoridades municipales como estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de lo que consideran una “ocupación” en la ciudad.

🚨HUGE: We can now confirm Gregory Bovino has been REMOVED from his role as Border Patrol "commander at large," and it gets worse.



He was just notified he has lost access to his DHS social media accounts which he used to respond to people who criticized him over Pretti's death.… pic.twitter.com/VpFN3gW0p2 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 27, 2026

Protestas y represión

La gente de Minneapolis ha participado en manifestaciones y protestas tras los recientes eventos.

En los cuales la intervención federal ha resultado en muertes, heridos, arrestos y situaciones controvertidas.

La muerte de Alex Pretti se suma al caso de Reneé Good y a otros incidentes como la detención de un niño de cinco años, y el gaseo de un bebé de 6 meses.

.@Sec_Noem has forfeited her right to lead. I'm calling on her to resign.



Gregory Bovino must also be fired.



No one, not an ICE agent, not a federal officer, not a president, is above the law. pic.twitter.com/tPsaelEJQd — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 25, 2026

NBC News reportó que el martes se llevará a cabo una reunión entre el alcalde Jacob Frey y Tom Homan, conocido como el “zar de las fronteras”.

Homan asumirá el control de las operaciones de ICE en Minnesota debido a los acontecimientos recientes.