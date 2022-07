Indigna caso de Maple; dueña lo envió a un campamento y regresó en cenizas

Mediante sus historias de Instagram, Adriana Mondragón compartió que su perro Maple era muy feliz pero tenía problemas para interactuar con otros canes así que quiso llevarlo al campamento

Regeneración 9 julio 2022. Una usuaria denunció en redes sociales que llevó a su perrito Maple de raza Shiba Inu a un campamento de adiestramiento y se lo regresaron en cenizas.

Mediante sus historias de Instagram, Adriana Mondragón compartió que su perro Maple era muy feliz pero tenía problemas para interactuar con otros canes así que quiso llevarlo al campamento.

Adriana y su pareja llevaron a Maple al campamento de adiestramiento You Can Dog Training el pasado 26 de junio. El entrenador Antonio Ávila López propietario del lugar ubicado en la ciudad de México les dijo que el perro debía reforzar lo aprendido.

Dicho campamento terminaría el 10 de julio y a su regreso, planeaban llevar a Maple al bosque; sin embargo, la madrugada del viernes cambió todo.

Según el entrenador, Maple se encontraba en estado de gravedad debido a que lo atacó una serpiente.

“Hoy, a la 1:05 a.m me escribió Valeria Alejandra Juárez Torres, la novia de Antonio, me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente”, dijo Adriana.

Posteriormente les avisaron que a Maple lo habían trasladado a un clínica porque no contaban con un antiviperino.

Pero Antonio y Valeria no les quisieron dar la dirección de la clínica en donde Maple estaba recibiendo atención médica, tampoco les mandaron fotos ni respondieron sus llamadas.

Luego de varias horas les avisaron que Maple había muerto a causa de la mordida.

“A las 3:26 Val me escribió: ‘Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió’. Nos dijo que lo iban a cremar y nosotros no lo autorizamos, se los prohibimos”, comentó la dueña del perro.