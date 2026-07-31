Sheinbaum Rechaza Censura en Medios

La presidenta afirmó que garantiza plenamente la libertad de expresión. Defendió debate público sobre lineamientos para audiencias

Regeneración, 30 de julio de 2026.– La presidenta de México negó tajantemente que el gobierno federal pretenda ejercer censura sobre los medios de comunicación.

La mandataria sostuvo que la actual administración respeta plenamente la libertad de expresión de periodistas y concesionarios.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que en el pasado se ejercían presiones directas contra los comunicadores.

En regímenes anteriores se solicitaba el despido de conductores o se condicionaba la línea editorial mediante financiamiento público.

Siguiendo esta línea, la titular del Ejecutivo argumentó que disentir de las publicaciones no equivale a restringir opiniones.

“¿Cuándo hemos buscado su censura? ¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor?”, cuestionó la mandataria mexicana.

Por esta razón, el gobierno utiliza las mañaneras como un ejercicio de réplica y debate transparente con la ciudadanía.

La presidenta enfatizó que nunca se recurrirá a prácticas autoritarias para silenciar a las voces críticas.

Marco legal sobre el derecho de las audiencias y consulta pública

Los lineamientos en discusión derivan de un marco normativo acordado previamente con la industria de la radiodifusión.

La Cámara de la Industria de Radio y Televisión participó activamente en las mesas de trabajo legislativas.

El objetivo central de la norma busca proteger el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz.

La regulación plantea que las propias empresas designen defensores para atender las inconformidades de los radioescuchas y televidentes.

“Lo que está en los lineamientos está en la ley, eso tiene que quedar muy claro”, precisó la mandataria.

Sheinbaum aclaró que los documentos normativos se encuentran actualmente en un proceso abierto de consulta pública.

En consecuencia, los mecanismos de sanción y las observaciones ciudadanas continúan bajo revisión de los sectores involucrados.

La administración federal reiteró que no se impondrán medidas discrecionales contra ningún medio de comunicación existente.

Función del diálogo directo e historial de combate a la coerción

Las conferencias matutinas funcionan como un canal de comunicación directa entre las autoridades y el pueblo mexicano.

Este espacio informativo permite difundir las acciones gubernamentales sin intermediarios ni sesgos en los contenidos cotidianos.

La mandataria subrayó que la ciudadanía cuenta con la plena libertad de dar seguimiento o no al programa.

Asimismo, recordó que amplios sectores sociales lucharon históricamente contra la censura sistemática impuesta en décadas pasadas.

A este respecto, la mandataria afirmó enfáticamente que “censura jamás, si no, no estamos de acuerdo nosotros con ello”.

El proyecto oficial mantendrá su convicción de garantizar la libre manifestación de las ideas en el país.

Por último, el Ejecutivo confirmó que continuará dialogando con los medios para construir acuerdos sobre el derecho a la información.

La discusión técnica de los lineamientos permanecerá abierta para recibir opiniones de todos los sectores sociales.