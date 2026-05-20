Infraestructura Hospitalaria: Más de 16 mil Camas en México

El Gobierno Federal invertirá 181 mil millones de pesos para construir nuevos hospitales y ampliar la capacidad de atención médica

Regeneración, 19 de mayo de 2026.– La administración pública federal incrementará de forma histórica la capacidad de atención médica en todo el territorio nacional.

El Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria sumará 9 mil 139 camas nuevas hacia el mes de septiembre de 2030.

Este crecimiento requiere una inversión pública estimada en 181 mil millones de pesos para las principales instituciones del país.

Por su parte, la gestión actual destacó que este esfuerzo superará los resultados de los últimos dos periodos gubernamentales.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló: “vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 139 camas adicionales en las tres instituciones de salud”.

Con esta cifra, el proyecto de transformación consolida un avance significativo en comparación con administraciones pasadas del país.

Detalles técnicos y obras de construcción

Para lograr este objetivo, las autoridades sanitarias ejecutarán diversas estrategias de obra civil en múltiples entidades de la república.

Se edificarán 50 hospitales nuevos que aportarán de manera directa 6 mil 364 espacios para los pacientes internos.

El subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes detalló que se realizarán 47 ampliaciones físicas y 55 proyectos de sustitución mayor.

En este sentido, el proyecto global modificará el panorama de la infraestructura médica del sector público a nivel nacional.

La capacidad instalada general del sistema de salud incrementará significativamente sus números totales para el fin del periodo.

El funcionario Eduardo Clark García Dobarganes explicó que “se pasará de 96 mil 966 camas en 2024 a 106 mil 105 camas de hospital”.

Impacto en las instituciones públicas

Bajo este escenario, los organismos de salud del Estado mexicano ya reportan avances físicos y un aumento de atenciones.

El IMSS inauguró recientemente siete hospitales y mantiene actualmente 19 frentes activos de trabajo en diversos estados del país.

Asimismo, el IMSS Bienestar aumentó las consultas anuales en un 24 por ciento en comparación con el año anterior.

Aunado a lo anterior, el instituto destinado a los trabajadores del Estado participa activamente en la distribución de equipamiento.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó sobre la entrega de camas eléctricas nuevas en varias regiones de México.

Finalmente, este organismo continúa con la edificación de centros asistenciales en Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo y otras entidades federativas.