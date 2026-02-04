Inicia Convocatoria Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

En febrero arranca el periodo de inscripciones. Durante este tiempo de registros se abrirán 36 mil lugares para jóvenes

Regeneración, 3 de febrero 2026– Las inscripciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzaron el 2 de febrero de 2026, buscando que más personas se sumen y comiencen su formación laboral.

Apoyo

Este año, cada aprendiz recibirá un apoyo monetario mensual de 9 mil 582 pesos, una cantidad que refleja el nuevo ajuste del salario mínimo para este año.

Asimismo, contarán con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades comunes, maternidad y accidentes laborales.

La misión del programa es ofrecer experiencia laboral a los participantes para que después puedan ingresar al mercado de trabajo.

El registro es gratuito en la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Registro

En este sitio, los interesados deben buscar la sección “Registro de aprendiz” y aportar su información personal.

Después de elegir esta opción en la página principal, deben completar y verificar los datos solicitados.

Es necesario señalar la dirección en el mapa, subir una foto y descargar el documento de compromiso antes de finalizar el registro.

Los requisitos para participar incluyen tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni empleado al momento de inscribirse y aceptar el documento de compromiso del programa.

Inscripciones

El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta que se agoten los lugares disponibles; en esta convocatoria se ofrecerán 36 mil espacios en áreas específicas.

Es importante mencionar que la meta para 2026 es incluir a 500 mil jóvenes en el programa.

Esta iniciativa ha incorporado a 3 millones 423 mil 461 participantes, de los cuales el 58% son mujeres, y ha generado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos.

Durante los primeros 13 meses de la gestión de Claudia Sheinbaum, se sumaron 450 mil nuevos beneficiarios.

Se destinaron cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

Áreas

Cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, permitiendo a los aprendices elegir alguna de las nueve áreas de especialización:

Cultura y deportes

Administración

Ventas

Servicios

Agropecuarios

Oficios

Industrial

Ciencia y tecnología

Salud

Certificado

Al concluir los doce meses de formación, los participantes obtienen un certificado que valida las habilidades adquiridas.

Esta iniciativa del gobierno federal promueve el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las necesidades del sector productivo.

Reconoce la importancia de las empresas y tutores y refuerza la conexión entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Consultas

Para consultas sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, la plataforma digital está disponible para realizar trámites y hacer seguimiento.

La Línea del Gobierno (079) está disponible las 24 horas, todos los días, y ofrece información general.

Mientras que el número 800 841 2020 atiende de lunes a sábado temas como el reporte de tarjetas. Los avisos importantes pueden revisarse en la misma plataforma.