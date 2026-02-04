Poder Judicial del Estado de México: Nuevo Código Penal

Se trabaja una propuesta para nuevo Código Penal, con el fin de un marco legal más operativo, el cual podría aprobarse en 2027

Regeneración, 3 de febrero 2026– El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, comunicó que este año podría iniciarse el desarrollo de una propuesta para un nuevo Código Penal estatal, con el fin de contar con un marco legal más efectivo y funcional.

Magistrado

A inicios de 2026, el magistrado opinó que hay suficientes condiciones y tiempo para crear un anteproyecto.

Se espera que en 2027 se pueda socializar y, eventualmente, ratificar.

Macedo García recordó que previamente se había presentado una propuesta de reforma a esta normativa.

No obstante, enfatizó que el nuevo enfoque debería elaborarse desde cero, para atender de manera más efectiva las actuales necesidades del sistema de justicia.

Mesas de Paz

El presidente del Tribunal Superior de Justicia mencionó que el tema ha sido discutido en las Mesas de Paz:

Espacios de coordinación entre instituciones en los que participan miembros del gabinete del Gobierno del Estado de México, dirigido por Delfina Gómez Álvarez.

Y que colaboran con autoridades judiciales, dependencias federales y cuerpos de seguridad.

Macedo García señaló que de este trabajo colaborativo surgió, por ejemplo, la propuesta del juzgado libre.

Nuevo Código Penal

Subrayó que la creación de un nuevo Código Penal no es solo un interés del Poder Judicial, sino una cuestión de política pública en el ámbito social y de justicia.

Desde su punto de vista, la nueva normativa debe establecer un esquema claro para el manejo de los delitos.

Donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ocupe de los delitos de alto impacto.

La policía estatal, de los delitos de impacto medio; y las corporaciones municipales, de los delitos de menor impacto.

Sistema penal

Además, propuso la necesidad de aligerar el sistema penal, eliminando ciertos delitos para reforzar la justicia civil y familiar.

Así como facilitar los mecanismos alternativos para resolver conflictos.

«Creo que estamos a tiempo; espero que este año se elabore el proyecto y que el siguiente se pueda socializar y aprobar el nuevo Código Penal del Estado de México», concluyó.