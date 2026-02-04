Trump y Modi acuerdan reducir aranceles y compra de petróleo

Trump declara concretar un pacto comercial con la India y menciona que Modi aceptó dejar de adquirir petróleo ruso

Regeneración, 3 de febrero de 2026– Donald Trump informó este lunes 2 de febrero que alcanzó un acuerdo con el primer ministro de India para disminuir los impuestos a la importación. Según el presidente estadounidense, India dejará de adquirir petróleo de Rusia y comenzará a comprar a Estados Unidos, y eventualmente a Venezuela.

Integración

Narendra Modi enfatizó que se “fortalecerá la integración” de la India en las “cadenas de suministro mundiales”.

Después de una llamada telefónica entre Donald Trump y el primer ministro indio, Narendra Modi, se formalizó el acuerdo para reducir los aranceles de Estados Unidos.

Por su parte, el mandatario estadouidense lo comunicó a través de su cuenta de Truth Social:

“Por amistad y respeto hacia el primer ministro Modi, y a petición suya, hemos acordado un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India…

…con efecto inmediato, por el que Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25% al 18%”, afirmó.

Aranceles y petróleo

Además, el presidente añadió que la India se comprometió a reducir gradualmente los aranceles a los productos estadounidenses “hasta llegar a cero”.

También se acordó que India compraría más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y otros productos estadounidenses.

“Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela”, publicó el republicano.

Acuerdo

Modi celebró el nuevo acuerdo comercial, pero no confirmó las afirmaciones de Trump sobre que disminuirán la compra de petróleo ruso.

“Me alegra que, bajo el principio de reciprocidad, los aranceles sobre los bienes indios se reduzcan al 18%.

Esto impulsará el ‘Made in India’ y fortalecerá nuestra integración en las cadenas de suministros globales”, declaró el primer ministro en su cuenta de X.

Cooperación

Subrayó que esto representa una oportunidad para incrementar la cooperación entre dos grandes economías globales.

El acuerdo anunciado este lunes coloca a la India «en términos generales alineada con sus homólogos asiáticos en tasas impositivas», del 15 al 19%.

Madhavi Arora, economista de Emkay Global, explicó a Reuters que esto eliminaría una carga desproporcionada sobre las exportaciones de la India y la rupia.