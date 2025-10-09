Israel continúa atacando Gaza pese a alto al fuego

Mientras son las pláticas para acuerdos de paz en Palestina, Israel persiste en atacar el enclave, sin importar el cese al fuego acordado

Regeneración, 9 de octubre 2025– El Ministerio de Salud palestino afirma que los ataques israelíes de las últimas 24 horas causaron la muerte de 10 personas, entre ellas dos solicitantes de ayuda humanitaria, e hirieron a 50.

Celebraciones

A pesar de los continuos ataques, los palestinos de Gaza estallaron en celebraciones durante la noche.

🚨: Israel has just bombed a house in Gaza city, murdering people and injuring others.



Israel violates the ceasefire again and again. pic.twitter.com/Lzb661tHrS — Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) October 9, 2025

La noticia del alto al fuego se difundió de boca en boca debido a un apagón de internet y las comunicaciones.

Hussein Shaladan : “No tengo ni cuchara ni tenedor en mi casa. Solo tengo algunas piedras. Otros perdieron a sus familias.

Algunos perdieron todo lo que tenían, y a otros les borraron del registro civil, y se quedaron solos. Otros perdieron piernas y extremidades.

Algunos lo perdieron todo, y algunos también desaparecieron. Pedimos a Allah que nos proteja, y que la seguridad, la protección, la bondad y la paz prevalezcan.”

Trump

El presidente Trump afirma que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Trump anunció este avance el miércoles en una publicación en su red social Truth Social, donde escribió:

«Todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a la línea acordada». Los detalles de la primera fase aún no se han publicado oficialmente.

El gobierno israelí se reúne esta tarde para votar formalmente sobre el acuerdo de alto el fuego.

Ministros de extrema derecha, como Smotrich y Ben-Gvir, afirmaron que no votarán a favor del plan, pero retiraron amenazas de salir del gobierno de Netanyahu.

Si el gabinete de seguridad israelí aprueba el alto el fuego, como se espera, este entrará en vigor de inmediato.

Ataques continúan

Sin embargo, el ejército israelí continuó el jueves con ataques aéreos en la Franja de Gaza.

Esto, a pesar de un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra de dos años en el enclave palestino, dijeron médicos y testigos.

Fuentes médicas informaron a Anadolu que cuatro civiles resultaron heridos en ataques israelíes contra varias zonas del barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza.

Se informó de columnas de humo elevándose desde las zonas atacadas.

En el sur de la Franja de Gaza, el ejército israelí bombardeó varias zonas de Khan Younis, hiriendo a tres personas.

Los aviones y la artillería israelíes siguieron bombardeando zonas del enclave, los barrios de Tel Hawa y Sabra de la ciudad de Gaza.

Disparos

También se informó de intensos y continuos disparos en la ciudad de Gaza, dijeron testigos, sin que todavía haya información disponible sobre víctimas.

Los últimos ataques israelíes se produjeron a pesar de un acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Hamas e Israel en Sharm el-Sheikh, Egipto.

Se basa en un plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Plan de 20 puntos

El plan de 20 puntos incluye: liberación de cautivos israelíes a cambio de prisioneros palestinos, alto al fuego, desarme de Hamás y reconstrucción de Gaza.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han matado a casi 67.200 palestinos en el enclave, la mayoría mujeres y niños.

El incesante bombardeo ha dejado a Gaza prácticamente inhabitable, provocando hambruna y enfermedades generalizadas.