El Papa León XIV habla contra ofensiva migratoria de Trump

León XIV: “Ayudar a los migrantes a encontrar un hogar es también construir puentes entre los pueblos”. Que episcopado de EE.UU aborde el tema

Regeneración, 9 de octubre 2025– En medio del debate migratorio en EE UU, el papa León XIV ha lanzado un mensaje contra la cultura de la exclusión. Pidió “construir puentes entre naciones, culturas y pueblos” y no “levantar muros que separan y dividen”.

Agentes de esperanza

“Se convierten en agentes de esperanza para los millones de personas que se acercan a la Iglesia buscando compasión y cuidado”, dice el Papa en su mensaje.

“Su ministerio hace concreta la providencia del Señor para quienes no pueden valerse por sí mismos”.

“El estilo de Dios es la cercanía, la compasión y la ternura”.

León XIV enmarcó su mensaje en el Año Jubilar de la Esperanza, recordando que es “el deseo y la expectativa de los bienes futuros, incluso sin saber lo que traerá el mañana”.

Asimismo, el Pontífice subraya que Catholic Charities encarna este espíritu al ofrecer “alimentos, refugio…

…atención médica y asistencia legal” a los más vulnerables, mostrando “el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura”.

Pastor Presbiteriano en Chicago orando para que no se abuse de los inmigrantes fue herido por un proyectil lanzado por un agente federal desde un edificio! Imagen es aterradora!!! pic.twitter.com/8VQq1NtovW — Victor M. Rodriguez (@rodrigvm) October 9, 2025

Migrantes

El Papa defiende el papel esencial de los migrantes y refugiados como portadores de fe y esperanza.

“Aunque enfrentan graves desafíos, no debemos olvidar que también ellos son testigos de esperanza.

No solo por su confianza en la ayuda divina, sino por su resiliencia al superar obstáculos en sus caminos”, señala en su mensaje.

“Muchos migrantes católicos se convierten en misioneros de esperanza que reavivan la fe en las parroquias que los acogen”, subraya.

“Ayudar a los desplazados a encontrar un hogar es también construir puentes entre culturas y pueblos”, asevera.

Obispos

El Papa León XIV pidió a los obispos de Estados Unidos abordar públicamente la situación migratoria que enfrenta el país.

Esto, luego de reunirse con el obispo de El Paso, Texas, Mark Seitz, quien le entregó cartas de migrantes que relatan su miedo a ser detenidas o deportadas.

El encuentro tuvo lugar el miércoles en el Vaticano, donde también se proyectó un video que muestra la difícil situación de los migrantes en la frontera sur.

Así como el impacto humano de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Seitz aseguró que el Papa prometió respaldar a los líderes católicos que trabajan por los derechos de los migrantes.

“Nos dirigió unas palabras, agradeciéndonos nuestro compromiso con los migrantes y expresando su esperanza de que la Conferencia Episcopal aborde este tema”, declaró.

León XIV

León XIV, nacido en Chicago y con ciudadanía peruana, ha sido cauteloso al pronunciarse sobre la política estadounidense desde que fue elegido como líder de la Iglesia Católica.

Sin embargo, ha comenzado a emitir mensajes claros sobre temas sociales sensibles.

En semanas recientes, señaló las contradicciones morales en los debates sobre el aborto, la pena de muerte y la inmigración.

“Quien dice estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte, no es realmente provida”, afirmó el pontífice.

“Y quien dice estar en contra del aborto, pero acepta el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos, tampoco puede llamarse provida”.

Robert Prevost

León XIV, cuyo nombre secular es Robert Prevost, se convirtió en el primer Papa nacido en Estados Unidos.

Su origen le otorga una sensibilidad especial frente al debate migratorio que divide al país y a la comunidad católica estadounidense.

En Roma circulan rumores de que el Papa podría viajar a Estados Unidos el próximo año, con motivo del 250.º aniversario de la Declaración de Independencia.

El presidente Trump ya lo ha invitado oficialmente.