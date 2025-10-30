Israel sigue atacando Gaza, Hamás retrasa entrega de restos

Estados Unidos insiste en que la tregua es vigente, mientras Israel sigue bombardeando el entorno. Hamás retrasa entrega de cuerpos

Regeneración, 29 de octubre 2025– Israel ha matado al menos a 20 palestinos en ataques en Gaza después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara ataques “poderosos” tras un intercambio de disparos en el sur de Rafah, durante el cual un soldado israelí resultó herido.

The scale of destruction in #Gaza is beyond measure.



Over 61 million tons of debris now cover the Gaza Strip — homes, schools, and hospitals reduced to rubble.



Amid unliveable conditions, people keep moving in search of safety and dignity. pic.twitter.com/F6M7nqFXQi — UNRWA (@UNRWA) October 29, 2025

Ataques

Los ataques del martes marcaron el estallido de violencia más significativo desde que entró en vigor un alto al fuego.

Este fue negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el territorio devastado por la guerra el 10 de octubre.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Qassam, acusó a Israel de violar la tregua y dijo que pospondría la entrega prevista del cuerpo de un cautivo desaparecido.

En un comunicado, también advirtió que cualquier escalada israelí “obstaculizará las operaciones de búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos;

Lo que conducirá a un retraso en la recuperación de los cuerpos” de los 13 cautivos restantes en Gaza.

Tregua

En Washington, JD Vance insistió en que la tregua aún se mantiene a pesar de los ataques y las denuncias de violaciones por parte de ambas partes.

«Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas aquí y allá», dijo Vance a los periodistas en el Capitolio.

Sabemos que Hamás o algún otro grupo dentro de Gaza atacó a un soldado israelí.

Prevemos que los israelíes responderán, pero creo que la paz del presidente se mantendrá a pesar de ello.

Hamás ha negado cualquier implicación en el ataque de Rafah.

‘Caos, pánico’

En Gaza, fuentes médicas dijeron que entre las víctimas de los ataques del martes había cuatro personas que murieron en un ataque…

…a un edificio residencial en el barrio de Sabra, en el norte de la ciudad de Gaza, y otras cinco en el sur de Khan Younis.

Las fuentes dijeron que al menos otras 50 personas resultaron heridas.

Testigos presenciales describieron el ataque como masivo. Estamos en una zona a unos 20 minutos de aquí, y pudimos oírlo desde aquí.

En el barrio de Sabra, los esfuerzos para rescatar a los palestinos atrapados entre los escombros continuaron durante la noche;

Con trabajadores usando sus manos desnudas para excavar entre los escombros. Los médicos dijeron que entre los heridos había mujeres y niños.

Violación

“Esto constituye una violación del alto al fuego”, declaró Ibrahim Abu Reesh, trabajador de defensa civil, desde el lugar.

“Tenemos víctimas. Nuestros equipos están registrando este edificio para intentar localizar y rescatar al mayor número posible de personas”.

Los ataques se produjeron después de que Netanyahu emitiera un comunicado diciendo que había ordenado a los militares «realizar ataques poderosos» en Gaza.

El comunicado fue seguido por una declaración del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien culpó a Hamás del ataque en Rafah.

Katz prometió que el grupo pagaría un alto precio por los presuntos ataques contra soldados israelíes.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza dijo que Israel ha matado al menos 94 palestinos en ataques desde que entró en vigor el alto al fuego;

Y continúa restringiendo severamente el flujo de ayuda a aquellos que la necesitan desesperadamente.

Hamás

“Israel debe comprender nuestro compromiso con el acuerdo y debe dejar de acusarnos falsamente de violarlo”, declaró Suhail al-Hindi, miembro de la oficina política de Hamás en Gaza.

Declaró que el grupo enfrentó “dificultades significativas” durante la recuperación de los cuerpos de los cautivos israelíes.

“Hemos hecho todo lo posible por recuperar los cuerpos, y la ocupación es totalmente responsable de cualquier retraso en la recuperación de los restantes”, dijo.

Las Brigadas Qassam también informaron que habían recuperado los cuerpos de otros dos cautivos israelíes:

Amiram Cooper y Sahar Baruch, durante las operaciones de búsqueda realizadas ese mismo día.

Funcionario

Mientras tanto, un funcionario estadounidense declaró que localizar los cuerpos era “difícil, complejo y laborioso” en medio de la devastación en Gaza.

Los analistas afirman que Netanyahu ha estado llevando a cabo actos provocativos desde el inicio de la tregua actual en un intento por tensar el acuerdo.

“Netanyahu, desde el principio del alto el fuego, ha estado tratando de encontrar cualquier artimaña posible para reanudar el genocidio en Gaza”;

Dijo Muhammad Shehada, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, con sede en Copenhague.

Negativa

“Lo vemos con la negativa de Israel a abrir el paso fronterizo de Rafah, restringiendo, hasta el momento, la cantidad de ayuda que ingresa.

Y continuando bombardeos aquí y allá a pesar de que el alto al fuego está vigente bajo afirmaciones falsas y sin fundamento.”

Vemos lo mismo una y otra vez:

Básicamente, es Netanyahu tanteando los límites con Trump e intentando construir un argumento para reanudar el genocidio en Gaza, concluyó.

