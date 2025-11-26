Italia dará cadena perpetua al delito de feminicidio

El parlamento de Italia, con 237 votos a favor, aprobó una ley que introduce el delito de feminicidio en su código penal

Regeneración, 26 de noviembre 2025– En un hecho de gran trascendencia legal y social, el parlamento de Italia ha aprobado una ley que introduce el delito de feminicidio en su código penal, estableciendo la cadena perpetua como su pena.

Decisión

Esta decisión, respaldada de manera unánime, se dá en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Y representa una respuesta contundente a la ola de crímenes de género que ha conmocionado al país.

Según The Associated Press, la ley obtuvo un amplio respaldo bipartidista durante la votación final en la Cámara Baja, con 237 votos a favor.

Tanto la mayoría de centroderecha como la oposición de centroizquierda apoyaron la normativa, impulsada por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni.

Esta unidad política refleja la urgencia social de abordar con firmeza la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Nueva legislación

La nueva legislación no solo tipifica el feminicidio, sino que también fortalece las herramientas legales para combatir otras formas de violencia de género.

Entre las medidas más significativas se incluye un mayor rigor penal para delitos como el acecho o stalking.

De igual manera para la difusión de pornografía no consensuada, conocida como revenge porn (porno por venganza).

Este enfoque integral busca proteger a las mujeres en diversos ámbitos de agresión.

La primera ministra Giorgia Meloni destacó las iniciativas concretas que acompañan esta ley.

Iniciativas

Entre ellas, señaló la duplicación de los fondos destinados a centros antiviolencia y refugios para mujeres.

La promoción de una línea de emergencia especializada y la implementación de actividades innovadoras de educación y concienciación.

Meloni recalcó que, si bien son avances significativos, el trabajo debe continuar de manera incesante.

El debate público y la presión social que impulsaron esta ley se intensificaron notablemente tras el feminicidio de Giulia Cecchettin en 2023.

La joven universitaria fue asesinada por su expareja, un caso que generó una profunda conmoción.

Además, propició un examen nacional sobre las raíces de la violencia machista en la cultura patriarcal italiana.

Símbolo

Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra los feminicidios. La cruda realidad estadística subraya la necesidad de esta ley.

Según el Instituto Nacional de Estadística (Istat), en 2024 se han registrado 106 feminicidios en Italia.

De estas muertes, 62 fueron cometidas por parejas o exparejas de las víctimas, lo que evidencia el peligro que representa para muchas mujeres el entorno más cercano.

Mientras existe consenso en la represión penal, la prevención genera un intenso debate.

Educación sexual

El gobierno propone una ley que prohibiría la educación sexual y emocional en la escuela primaria y exigiría el consentimiento explícito de los padres para impartirla en la secundaria.

La coalición gobernante justifica esta medida como una protección para los niños contra el “adoctrinamiento ideológico”.

Sin embargo, esta postura ha sido calificada como “medieval” por parte de la oposición y colectivos sociales.

La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, ha abogado por hacer esta educación obligatoria en todos los ciclos escolares.

Argumenta que la mera represión es insuficiente sin una prevención sólida que comience en las aulas.

Italia es uno de los solo siete países europeos donde la educación sexual no es obligatoria, un vacío que, según los críticos, perpetúa los roles de género dañinos.

La aprobación de la ley contra el feminicidio marca un hito fundamental en la protección legal de las mujeres en Italia.