Joaquín Guzmán López se Declara Culpable en EEUU

«Chapito» enfrenta cargos de narcotráfico y armas. Controvertido traslado a Estados Unidos junto a «El Mayo» Zambada

Regeneración, 30 de noviembre de 2025.– Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cambiará su declaración. Lo hará el próximo lunes 1 de diciembre en un tribunal de Chicago. Se declarará culpable de varios delitos graves. La audiencia tendrá lugar en la Corte de Distrito para el Norte de Illinois. Será a la 1:30 pm (hora local).

El «Chapito» podría negociar una pena menor. Evitaría una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Se rumora que podría convertirse en testigo protegido. Esto permitiría cooperar con las autoridades norteamericanas.

Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de un solo cargo ante la Corte Federal de #Illinois en #Chicago. En su audiencia del lunes, desistirá de su primera declaración donde se dijo inocente. pic.twitter.com/KVvMxEZqXR — Nacho Lozano (@nacholozano) November 29, 2025

Graves Acusaciones

Guzmán López, alias «El Güero», es excabecilla del Cártel de Sinaloa. Es uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Actualmente, es el segundo hijo de “El Chapo” en enfrentar a la justicia estadounidense. Su hermano, Ovidio “El Ratón” Guzmán, ya se declaró culpable en julio.

En consecuencia, “El Güero” enfrenta cinco cargos federales en el país vecino. Los cargos incluyen narcotráfico, posesión de armas de fuego y delincuencia organizada. El 30 de julio de 2024, Guzmán López se declaró inocente. Este cambio de postura sugiere una estrategia legal negociada.

Audiencia

La jueza Sharon Johnson Coleman presidirá la audiencia clave. Un documento judicial confirmó el procedimiento. El aviso indica: “La audiencia presencial… se convierte ahora en una audiencia de cambio de declaración”. Este trámite es habitual en acuerdos de culpabilidad. Además, el cambio sugiere un pacto con el Gobierno de Estados Unidos.

El documento judicial enviado a la Corte Federal no especifica los cargos exactos. No obstante, se espera que el “El Güero” se rinda ante el Gobierno de Estados Unidos. El proceso podría arrojar luz sobre las operaciones del Cártel.

#ULTIMAHORA 🚨Supuesta imagen de “Joaquín Guzmán López”

Siendo trasladado por las autoridades americanas 🇺🇸 pic.twitter.com/xPtbSq5LvM — COSAS DE CULIACAN (@cosasdculiacan) July 26, 2024

Traslado a Territorio Estadounidense

La detención del capo sigue envuelta en misterio. El 25 de julio de 2024, Guzmán López fue trasladado a EEUU. Se entregó a autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.

Asimismo, se reporta que Ismael “El Mayo” Zambada, otro antiguo líder del Cártel de Sinaloa, fue trasladado en contra de su voluntad.

Este hecho ocurrió luego de una reunión entre las facciones. Supuestamente, Zambada fue secuestrado. Esto agudizó la disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Funcionarios mexicanos han exigido respuestas. El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo solicitó.

La hoy mandataria Claudia Sheinbaum Pardo también demandó explicaciones. Insisten en esclarecer la operación en territorio nacional. Sin embargo, Washington no ha respondido a las peticiones mexicanas.