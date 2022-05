Joven se disfraza de Bad Bunny y genera caos en centro comercial

Mediante redes sociales se compartió un video en el que un imitador de Bad Bunny acudió a un centro comercial y enloqueció a las personas

Regeneración 7 mayo 2022. Bad Bunny es uno de los artistas máss famosos del momento por lo que su aparición en cualquier lugar causaría furor y alboroto.

Según la información, el joven se llama Jordán Hurtado y es un creador de contenido que sube videos de bromas.

Hace poco decidió salir a un centro comercial disfrazado de ‘el conejo malo’ para ver la reacción de la gente.

El joven se vistió con el mismo estilo que Bad Bunny y recreó su famoso peinado de chongos, usó unos lentes de sol y un pañuelo que le cubría parte de su cara.

Una vez que se disfrazó acudió al centro comercial con sus amigos quienes se vistieron como guardaespaldas y lo cuidaron en todo momento.

Al llegar al lugar, muchas personas se acercaron a él para pedirle una fotografía o autógrafos, incluso las personas corrían para poder llegar a él.

Fanáticos de Bad Bunny enloquecen

Pero, la situación comenzó a salirse de control y se generó un caos en la plaza de Cali en Colombia.

Incluso en uno de los videos se puede ver cómo una de las tiendas se ve obligada a cerrar para alejar a la multitud del imitador de ‘el conejo malo’.

Todas las personas que lograron tomarse una fotografía con el imitador cayeron en la broma hasta que Jordán Hurtado publicó un video contando la verdad.

Cuando el imitador publicó lo que realmente había ocurrido se viralizó en redes sociales y muchos usuario señalaron que no era posible que las personas no se percataran de que no era el verdadero Bad Bunny.