Juan Osorio contó que Pablo Montero iba alcoholizado a grabar serie de ‘El Rey’

Juan Osorio aceptó que las actitudes de Pablo Montero con el equipo y el elenco estaban relacionados con la ingesta de bebidas alcohólicas

Regeneración 7 junio 2022. El productor Juan Osorio habló sobre el problema de alcoholismo del cantante Pablo Montero, protagonista de la serie ‘El último Rey’ sobre la vida de Vicente Fernández.

Cabe recordar que surgieron rumores que señalaban que Pablo Montero llegaba en estado de ebriedad a filmar la serie.

Además de que en la celebración por el fin de las grabaciones de la serie el cantante se habría propasado con una de sus compañeras.

Ante ello, Osorio aceptó que las actitudes de Montero con el equipo y el elenco estaban relacionados con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Osorio desmintió que Montero haya acosado a las actrices Iliana Fox y Sara Corrales.

Osorio también señaló que aunque Montero hizo un gran trabajo en la serie El Último Rey interpretando a Vicente Fernández, por ahora no tiene interés en volver a trabajar con él.

Además, recordó que Pablo Montero no se presentó al último día de grabaciones de la serie lo que provocó molestia en sus compañeros.

«Sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él porque creo que tiene que venir a mi oficina, presentarse personalmente y ofrecer una disculpa a la falta que tuvo”, dijo Osorio.