Juez de Veracruz descarta cargo de terrorismo a Rafael León

El juez decidió que su proceso se lleve a cabo bajo arresto domiciliario mientras se desarrolla la investigación judicial

Regeneración, 30 de diciembre de 2025– Un juez en Veracruz desestimó los cargos de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, y dictó que su proceso se realice con arresto domiciliario por un año.

Audiencia

Esto ocurrió tras una audiencia que duró más de siete horas, durante la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) no logró corroborar la acusación más seria en su contra.

El juez José Guadalupe Nucamendi Albores, que preside el Juzgado Primero de Primera Instancia, fue el responsable de esta decisión.

Esto sucedió al final de la audiencia que tuvo lugar en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

El juez decidió vincular al periodista solo por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y por los que atentan contra las instituciones de seguridad pública.

Descartando así la acusación de terrorismo presentada por la Fiscalía.

Arresto domiciliario

Después de la diligencia, León Segovia salió del Cereso Regional y continuará su proceso en arresto domiciliario.

Al finalizar la audiencia, el periodista expresó su agradecimiento por la decisión del juez.

Sin embargo, también realizó acusaciones directas contra la Fiscal del caso y los agentes que lo arrestaron el 24 de diciembre.

Además, calificó su detención como un acto de hostigamiento debido a su trabajo como periodista.

Detención

Afirmó que fue capturado frente a su casa por agentes que no se identificaron y que no le permitieron hacer una llamada:

“Fue aterrador. Me arrestaron sin identificarse y no me dejaron llamar».

Rafael León también denunció que durante su arresto, los agentes le robaron 43 mil pesos en efectivo.

Dijo que de esa cantidad, solo le devolvieron 20 mil pesos gracias a la intervención de su hijo.

Fiscal

Horas después, la Fiscal General de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, defendió la decisión de vincularlo a proceso.

Manifestó que el juez tomó su decisión basado en las pruebas presentadas por la FGE, conforme al Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

También comentó que la Fiscalía actúa respetando la libertad de expresión y la labor periodística, asegurando que el procedimiento se desarrolla conforme a lo que establece la ley.

Sin embargo, no se permitió a los periodistas hacer preguntas durante la conferencia que se realizó en Xalapa.