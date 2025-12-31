2026: El año de Margarita Maza, la Estratega Detrás del Exilio

Sheinbaum declara 2026 año de Margarita Maza Parada. Homenaje a la mujer que sostuvo la resistencia económica en la Intervención Francesa

Regeneración, 30 de diciembre de 2025.– Justicia histórica para una gigante. El 2026 será oficialmente el año de Margarita Maza.

No fue solo la «esposa de Benito Juárez». Fue la columna vertebral de la resistencia liberal frente al Imperio.

Las instituciones federales deberán usar su nombre en toda la papelería oficial. Es un reconocimiento necesario y muy esperado.

📌 El Senado aprobó el decreto para declarar al "2026, Año de Margarita Maza Parada", en reconocimiento a la labor que realizó en favor del país. Dicho ordenamiento ya se encuentra publicado en el @DOF_SEGOB, consúltalo en: https://t.co/cE9OJreBu8 pic.twitter.com/5JrliLrBUD — Senado de México (@senadomexicano) December 30, 2025

Resistencia económica

Margarita Maza enfrentó la Intervención Francesa con una valentía impresionante. Soportó el exilio en Estados Unidos con sus hijos.

Ella sola organizó juntas de auxilio para los heridos. Logró recaudar fondos críticos para la causa republicana en México.

Sostuvo económicamente a su familia y al Gobierno itinerante de Juárez. O sea, sin ella, la Reforma no habría sobrevivido.

Los héroes de la Reforma. 🇲🇽@Taibo2 y #Salmerón recorren las tumbas de Benito Juárez, Margarita Maza y otros líderes del siglo XIX en el Museo Panteón de San Fernando. Un viaje por la historia…🪦



No te lo pierdas en #Identidad.



⏰14:15 h 📺14.1📱@mxplus_tv… pic.twitter.com/aBnd13DhOy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) December 28, 2025

La estratega de la Reforma

Su labor política fue clave durante los años de la guerra. Maza no se quedó de brazos cruzados esperando que todo pasara.

Manejó correspondencia diplomática delicada desde el extranjero. Sus cartas revelan a una mujer con una visión política brillante.

Crónica de una lucha

Margarita era una militante de la libertad. Enfrentó la muerte de varios de sus hijos durante el crudo exilio.

Aun en el dolor, jamás dejó de enviar recursos para las tropas liberales. Su perfil es el de una verdadera estratega revolucionaria.

Fue la mujer que no se quebró ante las bayonetas francesas. #MujeresEnLaHistoria | Margarita Maza Parada enfrentó junto a su esposo, Benito Juárez, etapas determinantes en la historia, como el surgimiento de la República y la consolidación de México como un Estado moderno, laico y soberano. pic.twitter.com/uJpLFlU1qb — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 2, 2025

Lo que viene en 2026

Habrá eventos y actos para difundir su enorme legado. Es momento de entender que la Reforma tuvo rostro femenino.

Resulta que la soberanía nacional también se tejió en el exilio. Margarita Maza vuelve a la memoria colectiva con fuerza.

A fin de cuentas, reconocerla es reconocer a las mujeres que sostienen las luchas. La historia ya no podrá ignorarla más.

.