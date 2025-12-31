2026: El año de Margarita Maza, la Estratega Detrás del Exilio

Sheinbaum declara 2026 año de Margarita Maza Parada. Homenaje a la mujer que sostuvo la resistencia económica en la Intervención Francesa
Regeneración, 30 de diciembre de 2025.– Justicia histórica para una gigante. El 2026 será oficialmente el año de Margarita Maza.
No fue solo la «esposa de Benito Juárez». Fue la columna vertebral de la resistencia liberal frente al Imperio.
Las instituciones federales deberán usar su nombre en toda la papelería oficial. Es un reconocimiento necesario y muy esperado.
Resistencia económica
Margarita Maza enfrentó la Intervención Francesa con una valentía impresionante. Soportó el exilio en Estados Unidos con sus hijos.
Ella sola organizó juntas de auxilio para los heridos. Logró recaudar fondos críticos para la causa republicana en México.
Sostuvo económicamente a su familia y al Gobierno itinerante de Juárez. O sea, sin ella, la Reforma no habría sobrevivido.
La estratega de la Reforma
Su labor política fue clave durante los años de la guerra. Maza no se quedó de brazos cruzados esperando que todo pasara.
Manejó correspondencia diplomática delicada desde el extranjero. Sus cartas revelan a una mujer con una visión política brillante.
Crónica de una lucha
Margarita era una militante de la libertad. Enfrentó la muerte de varios de sus hijos durante el crudo exilio.
Aun en el dolor, jamás dejó de enviar recursos para las tropas liberales. Su perfil es el de una verdadera estratega revolucionaria.
Fue la mujer que no se quebró ante las bayonetas francesas.
Lo que viene en 2026
Habrá eventos y actos para difundir su enorme legado. Es momento de entender que la Reforma tuvo rostro femenino.
Resulta que la soberanía nacional también se tejió en el exilio. Margarita Maza vuelve a la memoria colectiva con fuerza.
A fin de cuentas, reconocerla es reconocer a las mujeres que sostienen las luchas. La historia ya no podrá ignorarla más.
.