Vigentes ordenes de aprehensión contra Silvano Aureoles

Jueza niega suspensión contra aprehensión de Silvano Aureoles exgobernador de Michoacán por asociación delictuosa, peculado, lavado y fraude

Regeneración, 27 de agosto de 2025. En redes destacan que una juez de distrito negó la suspensión definitiva contra nuevas órdenes de aprehensión que se hayan librado en contra de Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán.

Por este motivo, la orden de arresto continúa vigente, debido a que en su demanda reclamó actos distintos.

Entre los que ya cuenta por delitos como asociación delictuosa, peculado, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Estos, estos derivados del presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil Estatal.

¡TREMENDA ARRASTRADA A SILVANO AUREOLES! 👊🏽👊🏽



La Dirigente de Morena Luisa Alcalde le dio hasta para llevar al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, esto después de que un juez rechazó frenar cualquier orden de aprehensión en contra de él.



— TORI Noticias (@tori_noticias) August 27, 2025

El pasado 20 de agosto, el ex mandatario, así como uno de sus ex colaboradores, tenían que acudir a una audiencia ante la juez del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava.

Mismo, donde la Fiscalía General de la República (FGR), le imputaría los cargos antes mencionados, pero solamente sus abogados se presentaron.

Ante esta situación, la juez indicó que Aureoles Conejo, ya había solicitado tres amparos de febrero a la fecha, con lo que se suspendían las órdenes de arresto.

Además, solamente quedaba el que le fue concedido la semana pasada, pero al no cumplir con sus obligaciones procesales, el recurso quedó sin efecto.

De acuerdo al Ministerio Público federal a la fecha hay al menos una orden de captura vigente contra el ex gobernador, la cual fue girada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava.

🔴 Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, no llegó a la audiencia en la que iba a ser imputado por la FGR por su presunta responsabilidad de peculado. pic.twitter.com/wNaebRwx4T — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) August 20, 2025

A Silvano Aureoles se le acusa de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

Las acusaciones se centran en un presunto desfalco millonario, estimado en más de 3 mil 412 millones de pesos.

Esto, relacionado con la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán.

Se señala que estas obras tuvieron costos inflados y que hubo un manejo indebido de los recursos públicos, beneficiando a una empresa inmobiliaria.

Como se indica la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado denuncias en su contra, y se ha emitido, como se indica una orden de aprehensión.