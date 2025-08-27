Por nuevos requisitos se suspenden envíos postales a EE.UU

Además de México, al menos otros 25 países suspendieron envíos postales a EE.UU. que suspendió la exención de minimis libre de impuestos

Regeneración, 27 de agosto de 2025. En redes destacan que el Servicio Postal Mexicano suspendió los envíos de correo por paquetería a Estados Unidos.

Esto desde el viernes 22 de agosto, sin embargo, se indica que México no es el único país que se encuentra en esta situación.

Y es que se subraya que la Unión Postal Universal (UPU) informó este martes que hasta el momento 25 países miembros han suspendido envíos postales hacia Estados Unidos.

EE.UU

Como se indica la medida debido a la incertidumbre sobre la implementación de los nuevos requisitos.

De acuerdo con el comunicado de UPU, trabaja con sus países miembros para enfrentar los impactos de la próxima suspensión de la exención de minimis libre de impuestos.

Esto, desde luego en Estados Unidos, la cual que entrará en vigor el 29 de agosto de 2025.

Masahiko Metoki, directora general de la UPU, señaló que la organización busca mantener el correo en movimiento y la confianza en la red postal global.

“Como foro principal para la cooperación postal, la UPU sigue comprometida a facilitar el diálogo entre y desarrollar soluciones prácticas…»

«.. para sus países miembros y sus operadores postales para mantener el correo en movimiento”.

“Mantener la confianza de los miles de millones de personas atendidas por la red postal es nuestra máxima prioridad”, dijo Masahiko Metoki.

Requisitos

La medida establece nuevos requisitos que obligan a los transportistas y otras partes autorizadas a cobrarles a los emisores de paquetes.

Además de los los derechos de aduana por adelantado y a transferir posteriormente los montos totales a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Sin embargo, hay ciertas excepciones para algunas categorías de envíos, como documentos y obsequios “de buena fe” con un valor máximo de 100 dólares.

A 39 años de que se publicó el Decreto de creación del Servicio Postal Mexicano, la Presidenta @Claudiashein impulsa la modernización de nuestra institución, como organismo descentralizado de la @AgenciaGobMX. pic.twitter.com/1knvEEHFZZ — Correos de México (@CorreosdeMexico) August 20, 2025

Los aranceles de Estados Unidos fueron propuestos a inicios de este año y tenían como objetivo solo a China y Hong Kong, con la finalidad de hacerle frente a los gigantes del comercio en línea: Shein y Temu.

Ahora esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales que suspendieron los envíos con destino a EE.UU.

Por ejemplo, Bélgica, Alemania, España, Francia, India, Australia y Nueva Zelanda.