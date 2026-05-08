Justicia Mexicana Frena Extradición de «El Jardinero»

Un juez federal concede amparo a Audías Flores Silva, exoperador del CJNG. La medida detiene temporalmente su entrega a Estados Unidos

Regeneración, 8 de mayo de 2026.– Audías Flores Silva recibió la notificación formal sobre su proceso de entrega a las autoridades norteamericanas.

Un juez federal decretó su detención provisional con fines de extradición tras una audiencia realizada por videoconferencia.

El gobierno de Estados Unidos dispone de sesenta días para formalizar la petición de entrega del detenido.

Actualmente, el procesado se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social bajo estricta vigilancia.

En este sentido, los cargos en su contra derivan de una orden emitida desde el año 2021.

La Corte Federal del Distrito de Columbia requiere al sospechoso para ser juzgado por delitos de narcotráfico.

«Audías Flores Silva fue notificado por un juez federal sobre la solicitud de detención provisional existente», señalan las actas.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como un perfil de alta relevancia dentro de la estructura criminal del CJNG.

Suspensión legal y estrategia de defensa

La defensa del procesado reaccionó de inmediato mediante la solicitud de protección de la justicia federal mexicana.

El juzgado segundo de distrito otorgó una suspensión para impedir que el reo sea trasladado o desterrado.

Esta medida frena su extradición hasta que concluya definitivamente el juicio de amparo interpuesto por sus abogados.

Gracias a este recurso, el detenido permanecerá en territorio nacional mientras se revisa la legalidad del procedimiento.

Aunado a esto, la resolución judicial busca garantizar el debido proceso antes de ejecutar cualquier entrega internacional.

El juez de la causa analizó los argumentos presentados para evitar que el reo sea puesto en manos extranjeras.

El Jardinero solicitó la protección para no ser entregado a autoridades de Estados Unidos hasta concluir su juicio.

De esta forma, el sistema judicial mexicano pone una pausa temporal a los requerimientos del Departamento de Justicia.

Detención estratégica y perfil criminal

La captura de Flores Silva ocurrió el pasado 27 de abril durante un operativo especial en Nayarit.

Elementos de la Secretaría de Marina localizaron al sospechoso mientras intentaba ocultarse en un tubo de drenaje.

La detención se realizó en la comunidad de El Mirador sin que se registraran enfrentamientos con el ejército.

Las fuerzas especiales lograron neutralizar al objetivo cuando pretendía huir de la zona para evitar su captura.

Finalmente, el perfil del detenido es clave tras el fallecimiento del líder principal del grupo delictivo.

Se le consideraba uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes por su cercanía y experiencia operativa.

«El Jardinero es identificado como uno de los hombres más cercanos al fallecido líder del CJNG», confirman fuentes judiciales.

Su entrega a la justicia extranjera representaría un golpe significativo a la inteligencia financiera de la organización criminal.