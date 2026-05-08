Los ciudadanos del Reino Unido votan en las elecciones locales

Personas que residen en Inglaterra, Escocia y Gales están realizando su sufragio en las elecciones municipales

Regeneración, 8 de abril 2026– Millones de individuos en todo el Reino Unido están votando en lo que se perfila como el más significativo examen electoral para el gobierno del primer ministro Keir Starmer, quien asumió el cargo tras una contundente victoria en 2024.

Cerradas las urnas en Reino Unido 🇬🇧, el recuento se hará de forma paulatina durante el viernes



Algunos medios británicos aseguran que, de confirmarse las malas perspectivas laboristas 🔴, diputados podrían forzar una crisis de liderazgo contra Starmer.https://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/1zmWZMZ5Iq — EM-electomania.es (@electo_mania) May 7, 2026

Sufragio

Los ciudadanos de Inglaterra, Escocia y Gales están realizando su sufragio en las elecciones municipales.

Se anticipa que los partidos de la extrema derecha e izquierda conseguirán una mejora, lo que representaría un duro golpe para el actual Partido Laborista.

Estas elecciones influirán en la distribución de cerca de 5,000 puestos en los concejos locales y varios puestos de alcalde en Inglaterra.

Además de los puestos en los parlamentos autónomos de Escocia y Gales.

🚨🇬🇧 Starmer se hunde en Reino Unido | Laborismo al borde del colapso



⚠️Keir Starmer afronta elecciones locales decisivas en Reino Unido en medio de una fuerte caída de popularidad y crecientes dudas sobre el futuro del Partido Laborista.



🇬🇧 El desgaste político afecta… pic.twitter.com/ATgwQH67t5 — Radio Intereconomía (@rintereconomia) May 7, 2026

Urnas

Las urnas se abrieron a las siete de la mañana (seis de la mañana GMT) y cerrarán a las diez de la noche (nueve de la noche GMT).

Los resultados se esperan durante la misma noche, y algunos probablemente se conocerán el viernes.

Especialmente en Inglaterra se usa el sistema de votación mayoritaria simple.

En él, un candidato solo necesita obtener más votos que sus oponentes, sin necesidad de llegar a la mayoría absoluta, para triunfar.

Starmer

El primer ministro votó temprano en el día junto a su esposa, Victoria Starmer, en la Capilla de Westminster.

Desde que tomó posesión, la popularidad de Starmer ha caído y su administración enfrenta retos para lograr que la economía crezca.

Mientras las familias lidian con una crisis que en parte es causada por el aumento de precios de la energía, vinculado a los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

También ha estado involucrado en un escándalo relacionado con Peter Mandelson.

Quien fue destituido de su cargo como embajador en Estados Unidos por su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Encuestas

Las encuestas indican un creciente apoyo hacia el líder del Partido Verde, Zack Polanski, quien se define como «ecopopulista».

Así como hacia Nigel Farage, cofundador del partido de derecha Reform UK.

Durante el fin de semana, Starmer publicó en la plataforma digital Substack:

Respuesta

«La respuesta a este momento, al mundo que enfrentamos en la actualidad, no es tener un gobierno pasivo.

Tampoco son los populistas que observan el mundo y solo presentan soluciones fáciles que nos debilitarían o nos llevarían a la ruina».

Analistas señalan que estas elecciones podrían representar el fin del dominio histórico del bipartidismo en el sistema electoral.

En el cual el poder ha variado entre el Partido Laborista y el Partido Conservador.