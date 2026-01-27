Kanye West pide perdón en The Wall Street Journal

El rapero West publicó una disculpa pública en y atribuye su comportamiento y crisis de bipolaridad a un accidente automovilístico

Regeneración, 27 de enero de 2026.– El rapero Kanye West publicó este lunes 26 de enero un extenso mensaje en el diario The Wall Street Journal. El artista utilizó este espacio para pedir perdón a todas las personas que ha lastimado en años recientes.

West admitió sentir una profunda vergüenza por sus acciones pasadas y su comportamiento errático.

El mensaje aparece bajo el título «A todos los que he hecho daño». La marca de ropa Yeezy financió la publicación de este texto en el prestigioso medio.

El músico busca justificar sus polémicas declaraciones y acciones mediante una explicación sobre su salud mental.

‼️ Kanye West compra una página del Wall Street Journal para emitir un extenso comunicado de disculpas por sus declaraciones antisemitas, pro-nazis y, en general, por toda la ristra de comportamientos bajo su diagnosticado estado de bipolaridad. pic.twitter.com/8gClREVn40 — Daniel Caballero (@danicaballerou) January 26, 2026

El origen de su trastorno de bipolaridad

West vinculó su diagnóstico de trastorno bipolar con un evento ocurrido hace más de 20 años. El rapero sufrió un grave accidente de coche en el año 2002 donde se fracturó la mandíbula.

Según su versión, aquel impacto le causó una lesión severa en el lóbulo frontal derecho del cerebro. El artista sostiene que este daño cerebral derivó en el desarrollo de su actual enfermedad mental.

Explicó que durante las etapas maniacas los pacientes pierden por completo el contacto con la realidad. En ese estado, la persona siente un poder falso y rechaza cualquier tipo de ayuda profesional externa.

Arrepentimiento por el uso de símbolos de odio

El diseñador abordó la controversia por comercializar ropa con la esvástica nazi en su línea de moda. Reconoció que se sintió atraído por símbolos destructivos debido a su estado de fractura emocional.

West negó ser antisemita o nazi y expresó abiertamente su amor por el pueblo judío. Aceptó que sus decisiones fueron erróneas y se comportó de manera imprudente durante sus crisis.

BREAKING: KanyeWest apologized to everyone in order to sell more new Adidas Yeezy shoes with the sun logo https://t.co/bQoPxDXHda pic.twitter.com/GpIS3ncQsi — Yanik (@TemsYanik) January 26, 2026

El músico se comprometió a seguir un tratamiento médico para lograr un cambio significativo. También mencionó que llegó a vivir momentos de desesperación donde no deseaba continuar con su vida.

West pidió a sus seguidores y al público en general que no lo juzguen únicamente como alguien «loco». Afirmó que el trastorno bipolar es una enfermedad grave que puede tener consecuencias mortales.

El rapero espera recuperar su identidad y encontrar un camino de regreso a su verdadero ser.

El artista solicitó paciencia mientras intenta ganar nuevamente el perdón de las personas afectadas. Reconoció haber tratado de forma terrible a sus seres más queridos en los últimos tiempos.

West asume la responsabilidad total de sus actos a pesar de las dificultades de su diagnóstico.