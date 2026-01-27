México: líder regional en energía solar con el Plan Sonora

México alcanza el liderazgo en energía solar en América Latina tras concluir la fase final de la planta de Puerto Peñasco

Regeneración, 26 de enero de 2026.– Para finales de enero de 2026, México se posiciona como el mayor productor de energía solar en América Latina. La culminación de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco en Sonora es el pilar de este logro histórico.

Este proyecto estratégico permite al país superar la capacidad operativa de naciones como Brasil y Chile.

La infraestructura actual consolida al estado de Sonora como un nodo crítico para la generación de energía limpia.

El complejo alcanza una capacidad instalada de 1,000 megavatios tras completar sus etapas de construcción.

Esta potencia garantiza el suministro eléctrico para más de 1.6 millones de consumidores en el territorio nacional.

Innovación tecnológica y almacenamiento masivo

Una de las mayores fortalezas del proyecto radica en su avanzado sistema de almacenamiento por baterías de 192 megavatios.

Esta tecnología permite regular y estabilizar la intermitencia propia de la generación de energía solar.

Gracias a ello, se mejora significativamente el aprovechamiento del recurso natural durante todo el día.

El desarrollo por etapas ha permitido integrar soluciones técnicas que fortalecen la red eléctrica del noroeste del país.

La inversión estimada para las fases finales del complejo asciende a 710 millones de dólares. Este esfuerzo financiero asegura una infraestructura moderna y eficiente para las próximas décadas en México.

Impacto ambiental y metas de sustentabilidad

La puesta en marcha total del complejo fotovoltaico genera beneficios directos para el medio ambiente global. Se estima una reducción anual de 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera.

Vamos a consolidar la transformación dando continuidad al Plan Sonora, que representa una política industrial para descarbonizar la economía impulsando la energía solar, el desarrollo industrial para la electromovilidad y el desarrollo de educación e innovación.

Esta cifra equivale a mitigar el impacto ambiental de grandes zonas urbanas como Guadalajara o Mérida. El proyecto forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

El gobierno busca aumentar la generación de energía limpia mediante una estrategia de planeación y certidumbre.

Sonora destaca ahora como el líder nacional indiscutible en generación de electricidad mediante paneles solares.

En Sonora tienen mucha posibilidad de seguir con la producción de energía solar. Pero hay que construir 3-4 plantas como esa. Es energía limpia: Presidente de México

Marco legal y participación del sector privado

El nuevo esquema legal del país establece reglas claras para la generación de energía eléctrica nacional. La Comisión Federal de Electricidad mantiene el 54 por ciento de la generación total de energía.

El 46 por ciento restante se asigna a la participación ordenada de la iniciativa privada mediante concursos.

A partir de febrero de 2026, iniciarán nuevos proyectos fotovoltaicos adicionales en el estado de Coahuila. La transición energética ordenada garantiza seguridad eléctrica y genera miles de empleos en diversas entidades.

El Colegio de Defensa Nacional reconoció al gobernador @AlfonsoDurazo por presentar el Plan Sonora de Energías Sostenibles, proyecto que coloca a Sonora como líder en el futuro energético de México 🇲🇽.

El Plan Sonora integra:

• Crecimiento económico

• Transición energética



El Plan Sonora integra:

• Crecimiento económico

• Transición energética… — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) January 27, 2026

México fortalece así su soberanía energética mientras cumple con sus compromisos internacionales de sustentabilidad ambiental.