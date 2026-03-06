Dia de conciencia sobre el desarme: Alejarse del abismo: ONU

Breve y conmovedor mensaje del secretario general de la ONU: Nuestro sueño de paz está en peligro. Cese inversión a herramientas de guerra

Regeneración, 5 de marzo de 2026. En redes sociales el secretario general de Naciones Unidas António Guterres emitió un breve mensaje con motivo del Dia Internacional de Conciencia sobre el Desarme y la No Proliferación.

Lo dicho, en medio de los escenarios de guerra en Europa y Medio Oriente, así como decenas de conflictos en todo el mundo. Cuyas cifras se detallan.

ONU

«Nuestro sueño de paz está en peligro» así inicia como primer declaración de Guterres.

Cabe destacar que hace un recuento desolador sobre el incremento de las armas de todo tipo, incluyendo las nuevas tecnologías.

«La amenaza del uso de armas nucleares es la mayor en décadas. Las tensiones globales están elevando el gasto militar a niveles estratosféricos».

«Las armas pequeñas y ligeras están proliferando. Y las tecnologías emergentes están haciendo los conflictos aún más mortíferos».

Luego clamó por una arquitectura de Paz para garantizar un mundo seguro.

«Debemos bajar la temperatura. En este Día Internacional de Concienciación sobre el Desarme y la No Proliferación, insto a los líderes a alejarse del abismo».

Y aseveró:

«Dejen de agitar el sable nuclear. Detengan la carrera armamentista», según publicó el portal de Naciones Unidas.

«Es hora de invertir en la arquitectura de la paz, no en las herramientas de la guerra. Esto implica cumplir con las obligaciones de desarme».

Seguidamente dijo que hay que «reconstruir la confianza. Y fortalecer los sistemas y las herramientas que previenen la proliferación, los ensayos y el uso de armas letales».

«Juntos podemos prevenir catástrofes y garantizar un mundo seguro y pacífico para todos», puntualizó.

Conflictos

Según el Uppsala Conflict Data Program (UCDP), un conflicto se considera «guerra» cuando causa más de mil muertes relacionadas con el combate en un año.

Así, actualmente, se subraya, la guerra Irano-Israelí-EE.UU iniciada formalmente tras la escalada de junio de 2025. Actualmente incluye operaciones militares directas y ataques aéreos en territorio iraní.

Además, Ucrania: Persiste la invasión rusa a gran escala. Reportes de marzo de 2026 indican combates intensos en la zona de Sumy.

Seguidamente, en Gaza y Cisjordania: Aunque existen treguas intermitentes, la violencia entre Israel y grupos armados palestinos se mantiene activa con alto impacto civil.

Guerra Civil en Sudán: Enfrentamientos constantes entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el ejército sudanés, con una crisis de desplazamiento masivo.

Alerta

Por otra parte, entre las «Alerta Roja» para 2026, el International Crisis Group publica mensualmente su rastreador CrisisWatch, presentó su reporte de marzo de 2026.

Esto es citando a Myanmar cuya junta militar enfrenta una resistencia armada creciente en múltiples frentes internos, junto con la región del Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger).

Este último por insurgencia yihadista y expansión de grupos armados no estatales.

Además del conflicto India-Pakistán: Tras la «Operación Sindoor» en mayo de 2025, las tensiones fronterizas se mantienen en niveles críticos.

Arsenales Nucleares (Enero 2025)

A pesar de los tratados de no proliferación, el mundo mantiene un arsenal capaz de la destrucción global:

Total de ojivas nucleares: Aproximadamente 12,200 en todo el mundo.

Concentración del poder: Casi el 90% del arsenal nuclear mundial pertenece a solo dos países: Rusia (~5,580 ojivas) y Estados Unidos (~5,225 ojivas).

Otros países con armas nucleares: China (~600), Francia (290), Reino Unido (225), India (180), Pakistán (170), Israel (~90) y Corea del Norte (~50), según Statista y otros.

Economía de la Guerra

El mundo está invirtiendo cifras récord en armamento, desviando recursos de sectores como salud o educación.

El gasto militar mundial alcanzó los 2.7 billones de dólares en 2024. Gasto per cápita: Esta inversión equivale a unos 334 dólares por persona al año a nivel global.

Industria: Las 100 mayores empresas de defensa aumentaron sus ingresos un 5.9% en 2024, sumando 679 mil millones de dólares.

El desarme no solo trata de bombas atómicas, sino del control de armas convencionales que causan muertes diarias:

Mortalidad diaria: Más de 600 personas mueren cada día a causa de la violencia con armas de fuego.

Sobre conflictos armados: En 2025, se registraron más de 240 mil muertes derivadas de conflictos y guerras civiles.

Asimismo, se documentaron más de 56 mil incidentes de violencia directa contra la población civil en 2025, el nivel más alto en un lustro.

Conmemora

Desde que se fundaron las Naciones Unidas, en 1945, los objetivos del desarme multilateral y la reducción de armamento han sido fundamentales en los esfuerzos de la Organización por mantener la paz y la seguridad internacionales.

A través de la resolución A/RES/77/51, la Asamblea General invita a todos a que conmemoren el Día Internacional, con actividades educativas y de sensibilización del público, entre otras muchas.

Al tiempo que en redes también se realciona al 9 de julio: Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, centrado en combatir el tráfico ilícito.

A lo que se suma el 24 de mayo: Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, que destaca la lucha histórica femenina por una cultura de paz.