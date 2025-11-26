Cámara de Diputados avala nueva ley contra extorsión

La Cámara de Diputados aprobó la Ley contra la extorsión, con hasta 42 años de cárcel. PAN y PRI registraron 33 votos contrarios en lo particular

Regeneración, 26 de noviembre 2025– Entre burlas y críticas del PAN y el PRI contra Morena, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, por unanimidad, las modificaciones que senadores hicieron al dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Aprobación

En lo general se aprobó con 450 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

A su vez, en lo particular se avaló con 409 a favor, 33 en contra y una abstención y se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor de inmediato.

La nueva ley, que es reglamentaria del artículo 73 de la Constitución, incluye diversas modificaciones a los siguientes:

Código Penal Federal; Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Ley contra la #Extorsión endurece penas: "Hasta 33 años de prisión para quien cometa extorsión en contra de trabajadores agrícolas … para quien imponga a la víctima precio de los productos que comercializa.



Hasta 37 años de prisión a quien extorsione a migrantes, menores de 18… pic.twitter.com/GsHR7lmEiO — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 26, 2025

Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a propuesta de la presidenta Sheinbaum.

Cambios y correcciones

Con los cambios y correcciones que el Senado hizo, en la ley quedó establecido elevar el tipo penal básico hasta 25 años de cárcel.

Si el ilícito se comete con violencia o se lleva a cabo desde algún reclusorio, podría aumentar, con las agravantes, a 42 años.

#ÚltimaHora | #Nacional



Con 456 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, la Cámara de @Mx_Diputados aprobó la Ley General contra la #Extorsión, la cual homologa el delito a nivel nacional, establece penas de 6 a 25 años y determina que se persiga de oficio. pic.twitter.com/8wNIF3H2Sq — SPR Informa (@SPRInforma) October 28, 2025

Asimismo, agentes de los ministerios públicos, policías y custodios de penales «que no denuncien la realización de ese ilícito y con ello auxilien a los delincuentes…«

«…recibirán penas entre 10 y 20 años de prisión».

Dice

Y es que esta nueva Ley General homologa el delito de extorsión en las 32 entidades del país.

Esto significa que ya no habrá diferencias entre códigos penales locales. Así, el delito se perseguirá de la misma forma en todo México.

Por otra parte, se contempla la investigación de oficio, las autoridades podrán iniciar investigaciones una vez conocidos los hechos sin necesidad de un denunciante.

Además, como se indica un máximo de hasta 42 años de cárcel para funcionarios involucrados en actos de extorsión, dependiendo de más de 30 agravantes.

Entre las modalidades más perseguidas destacan, asimismo, el llamado drecho de piso, los montachoques y llamadas telefónicas de extorsión.

Como se sabe, muchas de ellas originadas desde Centros de Readaptación Social.