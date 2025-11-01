La travestiada: crónica de las 12 travestis del baile de los 41

Novela de Yobaín Vázquez Bailón, Premio José Revueltas 2023, hace justicia narrativa para la historia de la diversidad sexogenérica en México.

Regeneración, 31 de octubre, de 2025.– La novela pone el foco en una historia silenciada de México. Se trata de La Travestiada de Yobaín Vázquez Bailón.

Esta obra obtuvo el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2023. El Fondo de Cultura Económica (FCE) lo entregó mediante Tierra Adentro.

Es de mi agrado informales que ya salió mi novela La travestiada. Vean qué chulada de portada, cuesta 135 pesitos. Está en la ciudad bolillo pero mientras llega a su librería educal o FCE de confianza, la piden en internet.https://t.co/8wwGDd8IpX pic.twitter.com/yiw9Bq1XOQ — Yobaín Vázquez (@yobainpitecus) May 30, 2025

Memoria Histórica

La historia de la diversidad sexual mexicana demanda visibilidad. La Travestiada revive un episodio clave y doloroso del siglo XX.

La novela aborda el destierro de las 12 travestis del Baile de los 41. El suceso ocurrió en 1901 bajo el régimen de Porfirio Díaz.

Como se relata en la novela, las protagonistas son enviadas a Yucatán a combatir a los mayas rebeldes como castigo.

Además, el texto rescata sus voces en un viaje marítimo hacia el sureste. En el barco militar, Chinaca y sus compañeras enfrentan motines y tormentas. El relato es una crónica de la resistencia y el terror ante el exilio.

Una de las personajes, Quinita, se arrojó del barco por desesperación. A lo largo de sus páginas, el personaje narrador reflexiona con profunda amargura, ternura y rebeldía.

Expresa que hay una “Maldición de las travestidas” para las pobres y las racializadas. Agrega: «que no tengamos lealtad ni de los pelos que nos dan la fantasía de ser mujeres”.

El jurado del premio fue conformado por Raquel Castro Maldonado y David Miklos Landesmann. También participó la escritora Zita Barragán.

Mi amiguísima Sam Farah hizo está obra sobre las 12 chiavas de La travestiada en la parte de Cozumel. Armadas para matar. No solo es gran lectora, sino, y primordialmente, una artista plena.



Regalos que da la literatura. pic.twitter.com/Xvi9nyqMDI — Yobaín Vázquez (@yobainpitecus) July 10, 2025

La Literatura LGBTQ+ Es Experiencia Humana

No obstante, la obra va más allá del suceso fundacional. El autor Yobaín Vázquez Bailón subraya la existencia de la literatura LGBT+.

El escritor asevera que es una experiencia humana valiosa. Indica que la literatura visibiliza a la población diversa.

Vázquez Bailón se suma a la tradición de grandes autores de América Latina. Entre ellos se cuentan a Luis Zapata, Reinaldo Arenas, Pedro Lemebel y Camila Sosa Villada.

‘La Travestiada’, de Yobaín Vázquez Bailón, es una novela llena de ironía y aventura inspirada en los homosexuales detenidos durante el legendario “Baile de los 41”.https://t.co/4XbDTdbqdF — Laberinto – MILENIO (@SCLaberinto) August 23, 2025

Perfil del Autor

Yobaín Vázquez Bailón, nacido en Mérida, Yucatán, en 1990, es antropólogo, narrador y tianguista. Fue cofundador de la revista digital Memorias de Nómada.

Es un activo promotor de los derechos culturales de la población disidente. Además, en 2023 ganó el Fondo Editorial de Mérida con el libro Cristo es otra forma de hacer drag.