En España magna exposición sobre la mujer en el México indígena

Madrid: 435 piezas arqueológicas en 4 sedes: Casa de México en España, Instituto Cervantes, museos Arqueológico y Thyssen-Bornemisza

Regeneración, 31 de octubre de 2025. La presidencia de México subrayó la magna exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, en España.

Se exhiben 435 piezas arqueológicas y etnográficas en cuatro sedes madrileñas: la Casa de México en España, el Instituto Cervantes, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Misma que estará vigente en la Casa de México en España hasta el 15 de febrero de 2026, y hasta el 22 de marzo de 2026 en las otras tres sedes antes citadas.

Les comparto lo que comentamos en la mañanera respecto a la exposición que se presenta en España “La mitad del mundo: la mujer en el México indígena”.https://t.co/cNBbvVlwaK pic.twitter.com/D1S5Saeb9y — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2025

Se trata de la más grande instalación hecha por nuestro país en la nación ibérica, y la cual da cuenta de la vitalidad del universo y del pensamiento femenino entre las comunidades indígenas del presente.

En el acto estuvo el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, Diego Prieto Hernández.

Y quien señaló que la muestra exalta la resistencia, la perseverancia de las culturas originarias y muy particularmente del papel de las mujeres como transmisoras de las lenguas maternas.

“Como portadoras del saber, como tejedoras de los colores y las múltiples visiones y cosmovisiones de nuestras culturas indígenas”, agregó.

En el evento inaugural estuvo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares Bueno.

Mismo quien dijo:

“España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron…:»

«…, en aquella otra orilla del océano que nos une, la libertad que aquí les negaba la dictadura».

«Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día, damos las gracias».

«Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia, nuestro patrimonio compartido.

Cabe destacar que el funcionario español reconoció los sufrimientos de los pueblos originarios ante la conquista.

“Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones».

Esto es, «en nuestra historia, una historia muy humana, y como toda historia humana, de claroscuros.

Y «también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición».

Seguidamente, precisó:

«Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla, ni olvidarla».

«Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje, en este 2025,…»

«… en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición”.