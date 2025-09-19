Lanzan asociación estratégica integral México-Canadá

Declaración conjunta México y Canadá. Plan de acción 2025-2028. Sheinbaum y Carney se comprometen a fortalecer tratado trilateral con EE.UU

Regeneración, 19 de septiembre de 2025. México y Canadá elevaron su cooperación a rango de asociación estratégica integral revelaron en declaración conjunta ambas naciones.

Y es que se trata de un compromiso entre la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney, de visita en México.

Estrategia

En el texto se indica «una reunión muy productiva, con presencia de los gabinetes de ambos países», en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Ante un panorama global cambiante, México y Canadá tienen una oportunidad única para impulsar los esfuerzos conjuntos que fortalezcan su relación.

Esto, hacia la prosperidad compartida, para profundizar la cooperación y amistad.

Tras lo anterior se indica que «México y Canadá reafirman su compromiso con una colaboración dinámica y orientada hacia el futuro».

Para ello, «la presidenta y el primer ministro se complacen en anunciar que el marco de cooperación entre México y Canadá se elevará al nivel de una asociación estratégica integral…»

«…, la cual les permitirá construir un futuro más próspero, seguro, inclusivo y sostenible para sus pueblos».

Alto

Agradecemos la visita del primer ministro @MarkJCarney; alcanzamos resultados muy productivos para la relación México-Canadá. El trabajo conjunto fortalece la relación entre nuestras naciones con más inversión, empleo, innovación, justicia social y prosperidad compartida.… pic.twitter.com/AN97zEJhAZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2025

México y Canadá también se comprometen a sostener encuentros y comunicación frecuente al más alto nivel, así como entre ministros y secretarios.

«…, como parte de un sólido mecanismo de diálogos para impulsar la agenda acordada».

Además, la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney anuncian el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

Este ambicioso plan de tres años servirá como hoja de ruta basada en cuatro pilares que reflejan las prioridades compartidas.

Esto es, se indica además: prosperidad; movilidad, bienestar e inclusión; seguridad; medio ambiente y sostenibilidad.

El Plan de Acción México-Canadá será la directriz para llevar a cabo acciones concretas, incluida la colaboración para facilitar el comercio, la inversión y la conectividad portuaria.

Recibimos en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos. pic.twitter.com/3mtBAiFHWS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 18, 2025

Así como fomentar la cooperación en agricultura, energía, recursos naturales, salud, seguridad, preparación ante emergencias y acción climática.

Esta nueva asociación estratégica integral permitirá a ambos países estar mejor preparados para enfrentar desafíos globales y aprovechar oportunidades emergentes.

Norte

La presidenta y el primer ministro reconocen los beneficios compartidos de una región de América del Norte competitiva, dinámica y resiliente.

En ese sentido, ambos expresan su compromiso para fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además de «la relación comercial bilateral, tras 30 años de libre comercio trilateral exitoso».

«Asimismo, la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney reconocen que el deporte une a las naciones e inspira a un mundo más justo y equitativo».

En ese contexto, celebran la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 en América del Norte como una oportunidad histórica.

«… para mostrar los principios, la diversidad y los valores compartidos que unen a los tres países: México, Canadá y Estados Unidos».

México y Canadá utilizarán estas «bases compartidas y trabajarán en conjunto en favor de un futuro más próspero, sostenible e inclusivo para sus pueblos».

Finalmente se indica que el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 servirá como hoja de ruta para orientar las acciones conjuntas durante los próximos 3 años.