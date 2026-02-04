Laura Dogu Augura Beneficios con Relación EE.UU. y Venezuela

La encargada de negocios de EE. UU., Laura Dogu, inicia gestiones en Caracas tras siete años de ruptura. Busca estabilización económica

Regeneración, 3 de febrero de 2026.– La diplomática Laura Dogu inició formalmente sus funciones como encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas. Su llegada ocurre tras siete años de ruptura diplomática entre ambas naciones sudamericana y norteamericana.

Dogu aseguró que su gestión busca generar beneficios tangibles para los ciudadanos de ambos países. La representante calificó este proceso como un momento histórico para la región.

Afirmó que su presencia marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación bilateral. El trabajo diplomático se enfocará en lograr un progreso sostenible y duradero.

Dogu planea trabajar con diversos sectores venezolanos para integrar múltiples perspectivas sociales. La misión diplomática fue reabierta el pasado sábado tras un largo periodo de cierre total.

Que ya viene la recuperación

La funcionaria estadounidense destacó pasos recientes como la reapertura del espacio aéreo.

También mencionó la importancia de la licencia general emitida para fortalecer la economía. Estos avances son considerados pilares fundamentales para la recuperación financiera de Venezuela.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición – LFD

Durante su agenda, Dogu sostuvo un encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores bajo un marco de cordialidad.

También participó en las conversaciones el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En estas mesas de trabajo se reiteraron las tres fases planteadas por Marco Rubio.

Dicho plan incluye la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación nacional. Finalmente, el proceso culminará con una etapa de transición política organizada.

El video con el que se presenta la embajadora Laura Dogu al reabrir la misión diplomática de EE.UU. en Caracas @usembassyve.



"Vamos a ejecutar el plan de tres fases: primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad; segundo, la recuperación de la economía… pic.twitter.com/jefeoLJjWW — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 3, 2026

Tratos con los actores relevantes

El ministro de Comunicación venezolano confirmó que la reunión forma parte de una agenda de trabajo. Ambos gobiernos buscan normalizar canales de comunicación tras años de tensiones políticas.

La comunidad internacional observa con atención este acercamiento entre Washington y Caracas. La recuperación del comercio binacional es una de las metas más esperadas por el sector empresarial.

Dogu reafirmó su compromiso de mantener un diálogo abierto con todos los actores relevantes. Este acercamiento pretende aliviar la crisis mediante la cooperación mutua y el respeto.