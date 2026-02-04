La Fiscalía francesa registra las oficinas de X en París

La Fiscalía analiza varias acusaciones, como distribución de imágenes de abuso sexual infantil y creación de deepfakes

Regeneración, 3 de febrero 2026– Autoridades francesas registraron las oficinas de la expareja de Elon Musk en París, en una investigación sobre divulgación de imágenes de abuso sexual infantil, producción de deepfakes y negación del Holocausto en X.

Investigación

El multimillonario Elon Musk también ha sido convocado para testificar.

La red social X y la empresa de inteligencia artificial xAI están bajo el ojo del regulador de protección de datos del Reino Unido.

Así como también de la Oficina del Comisionado de Información y de Ofcom, la autoridad reguladora gubernamental del Reino Unido.

El martes, se anunciaron investigaciones formales sobre cómo se gestionan los datos personales en el desarrollo del chatbot de inteligencia artificial Grok.

Imágenes explícitas

El Reino Unido está investigando a X por las imágenes sexualmente explícitas generadas por la IA de Grok.

El mes pasado, Grok generó controversia al crear deepfakes sexualizados no consensuados de personas reales a petición de algunos usuarios.

Francia también está indagando en las publicaciones generadas por Grok que, supuestamente, negaban el Holocausto, algo ilícito en el país.

La IA Grok describió el Zyklon B como un desinfectante para el tifus.

Cámaras de gas

Este es el tóxico que se utilizó en las cámaras de gas nazis para acabar con la vida de personas en Auschwitz-Birkenau, Majdanek y otros campos de exterminio.

La unidad de delitos cibernéticos de la fiscalía francesa abrió esta investigación el mes pasado de enero.

Con la colaboración de la unidad de delitos digitales de la Gendarmería francesa (UNCyber) y de Europol.

Bruselas ya ha impuesto una multa a X de 120 millones de euros por incumplimientos en las exhaustivas regulaciones digitales de la unión.

Comunicado

En un comunicado publicado en X, la fiscalía de París informó que dejaba de usar la plataforma e invitó a sus seguidores a conectarse en otras redes. Cerraron su cuenta.

El abogado de X en Francia, Kami Haeri, comentó a The Associated Press: «No vamos a realizar ningún comentario en este momento».

«La Fiscalía de París difundió ampliamente la redada, dejando claro que la acción de hoy fue un acto abusivo de teatro policial…

…diseñado para lograr objetivos políticos ilegítimos en lugar de promover objetivos legítimos de aplicación de la ley».

Equipo de Musk

Esto fue lo que publicó el equipo de Asuntos Gubernamentales Globales de X en la plataforma.

«Las acusaciones que fundamentan la redada de hoy son infundadas y X rechaza de manera categórica cualquier irregularidad».

Musk ha recibido críticas por apoyar a grupos de derecha en Europa, incluyendo su respaldo público al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).