“Salvemos la educación pública”: Clamor de miles en Madrid

El Madrid docente se rebela en la calle y pide apoyo a las familias: “Tienen que cuidarnos, estamos educando a sus niños”

Regeneración, 22 de mayo 2026– Un mar de colores amarillos y verdes de docentes, estudiantes y familias salieron este domingo a caminar por el centro de Madrid con la consigna “Salvemos la educación pública”.

🌙✨ “EN VELA POR LA PÚBLICA” ✨🌙



💡 Hoy volvemos a encender la defensa de la Educación Pública en centros y localidades de toda la Comunidad de Madrid.



📍Torrejón de Ardoz



🔥 Porque la Pública no se abandona.

✊ ¡La Pública se defiende!#CCOOEnVelaPorLaPública pic.twitter.com/asbBEeCcJ8 — Educación CCOO Madrid (@CCOOEducaMa) May 22, 2026

Protesta

Miles de personas se sumaron a la manifestación organizada por la red de asambleas de maestros Menos Lectivas, junto con los sindicatos CGT y CNT.

Con el respaldo de otras agrupaciones, como la coordinadora de plataformas de universidades públicas y el Sindicato de Estudiantes.

“La educación no se vende, la educación se defiende”, declaró una de las representantes al inicio de la manifestación.

“Ya basta”, ha demandado para comenzar una protesta que arrancó desde Atocha al mediodía, marchando por el Paseo del Prado y la calle Alcalá.

En la calle Alcalá se vivieron momentos de violencia policial contra las educadoras infantiles, que cumplen 12 días de movilizaciones.

Violencia policial contra la maestras de educación infantil de Madrid.

En España la fuerza bruta siempre ha derrotado a la cultura, en el Madrid de la fascista Ayuso parece que también.

Pero el miedo está cambiando de bando

La #HuelgaEducación vencerá! pic.twitter.com/GIZVinvNcC — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) May 21, 2026

Consignas

Se escuchaban consignas como “Dignificación de la educación”, “Dignificación de la educación”. “Ayuso, escucha, la pública está en lucha” o “Con esta ratio no entramos ni en el patio”.

“No estamos atendiendo bien a los niños porque no hay recursos suficientes”, lamenta una especialista en atención temprana en la parte delantera de la manifestación.

Luce una camiseta amarilla de la movilización de educadoras infantiles y una sudadera verde de la escuela pública.

Bajada de ratios

Esta profesional que apoya a niños con discapacidades pide una “bajada de ratios” para poder atender correctamente las necesidades de la infancia.

Los organizadores de la marcha protestan “contra los recortes, la privatización y la asfixia que desde hace años sufre la educación madrileña”.

Asimismo, denuncian el “abandono institucional” y la carencia de recursos que “están desmantelando el sistema público”.

Además, cuestionan “los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios de 0-3 a secundaria”.

Invisibilización

A esto se suman la “invisibilización de las trabajadoras” y la “degradación y represión en las universidades”, entre otros motivos para salir a manifestarse.

Las organizaciones advierten sobre la “tendencia” de “recortar lo público para abrir paso a lo privado”.

La atención a las necesidades educativas especiales es una de las solicitudes que han destacado en la manifestación.

“Educación especial digna ya: más recursos y menos barreras”, ha expresado una de las portavoces.

Estudiantes con TEA

Uno de los grupos que toman parte en la protesta es el de las familias de estudiantes con TEA.

“Autistas, familias y profesionales unidos por una educación inclusiva: lo llaman inclusión y no lo es”, dice su pancarta.

Los organizadores de la marcha critican la “falta de financiamiento” de las universidades por parte de la Comunidad de Madrid.

La protesta se suma a otras movilizaciones que la comunidad educativa está llevando a cabo en Madrid.

Escuelas infantiles

Las docentes de las escuelas infantiles llevan 12 días en huelga indefinida y este jueves se concentraron en la plaza de Callao.

La huelga, impulsada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), solicita avances como disminuir la cantidad de niños y niñas por clase.

También piden igualar sus salarios a los del segundo ciclo de educación infantil y que la educación para los de 0 a 3 años sea gratuita y de buena calidad.

Huelga general

Y, muy cerca de la oficina de Isabel Díaz Ayuso, quien dirige las políticas educativas en la comunidad, han señalado:

“Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos e ir a por una huelga general educativa que lo pare todo”.