Conversatorio Poderosa Impulsa Liderazgo Femenino en CDMX

Conversatorio Poderosas en las 16 alcaldías de la CDMX. Discutieron estrategias para garantizar ejercicio pleno de derechos

Regeneración, 11 de marzo de 2026.– La Secretaría de las Mujeres organizó una serie de diálogos en las 16 alcaldías capitalinas. Esta iniciativa formó parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo.

El evento se tituló Conversatorio Poderosas y buscó visibilizar el trabajo de líderes comunitarias. Se discutieron estrategias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos femeninos.

Las sedes fueron las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género. El objetivo central fue fortalecer el tejido social entre mujeres de diversas zonas.

Luchadoras sociales y académicas se reunieron para compartir sus experiencias en la lucha diaria. La participación ciudadana fue clave para el éxito de estas jornadas de reflexión.

Mensaje de la Secretaría de las Mujeres

Daptnhe Cuevas Ortiz, titular de la dependencia, encabezó el encuentro en la alcaldía Cuajimalpa. La funcionaria resaltó la importancia de reconocer el aporte de cada mujer.

Cuevas Ortiz afirmó que: “se honran a las mujeres poderosas de la Ciudad”. Destacó que la fuerza colectiva se potencia cuando las mujeres reconocen sus propias capacidades.

“La capacidad de la fuerza de las mujeres se potencia cuando nos reconocemos todas”, señaló. La secretaria invitó a las asistentes a seguir transformando la sociedad actual.

Su discurso se centró en la necesidad de ocupar espacios públicos con seguridad. El liderazgo femenino es fundamental para mejorar las condiciones de vida en la ciudad.

Superando los miedos al liderazgo

La secretaria reconoció que encabezar grupos o levantar la voz genera temor inicialmente. Sin embargo, enfatizó que estos esfuerzos han cambiado la realidad social paulatinamente.

Cuevas Ortiz mencionó: “el liderazgo asusta, siempre da miedo ser la que levanta la voz”. Invitó a las presentes a no cansarse en la lucha por la igualdad.

“Todas tenemos un papel central en la mejora de la vida de las mujeres”, aseguró. El conversatorio sirvió para inspirar a nuevas generaciones de activistas locales.

Se busca que ninguna mujer se sienta sola al enfrentar retos comunitarios. El acompañamiento institucional es vital para fomentar la participación política y social femenina.

Voces destacadas en las alcaldías

En Cuajimalpa participaron las activistas Clementina Facundo Reyes y Elizabeth Patricia Mejía. Ambas han trabajado arduamente por los derechos humanos en su demarcación.

En Álvaro Obregón, Leonor Pérez Hernández compartió su trayectoria como luchadora social destacada. Cada alcaldía contó con perfiles expertos en perspectiva de género y derechos.

En Azcapotzalco estuvieron presentes Carmen Márquez, Norma Martínez y María del Carmen Díaz. Por su parte, en Benito Juárez acudió Marina Vázquez para aportar su visión crítica.

Coyoacán escuchó la experiencia de Cecilia Espinoza durante estas charlas de empoderamiento. La diversidad de perfiles enriqueció el debate sobre las políticas públicas locales.

Presencia en el corazón de la ciudad

La alcaldía Cuauhtémoc contó con la presencia de Brissa Méndez y Estefhania Ramos. También participaron Juana Canales y Karina Miranda en esta mesa de diálogo plural.

En Iztacalco asistió la lideresa María Esther Becerra para hablar de organización vecinal. Iztapalapa tuvo la participación de Flora Adame Juárez como representante de la lucha social.

En Magdalena Contreras, la charla estuvo bajo la guía de la experta Margarita Soriano. Las líderes comunitarias son el motor de cambio en las colonias más apartadas.

Miguel Hidalgo contó con Thania Natalie Solís, mientras que Tláhuac recibió a Diana Aguilera. La red de mujeres poderosas se extiende por todo el territorio capitalino.

Hacia una vida libre de violencia

Las participantes discutieron sobre el derecho a una vida cada vez más libre. Se analizaron las potencialidades de las mujeres para romper círculos de opresión.

Cuevas Ortiz reiteró que los conversatorios fueron espacios para escuchar cada voz. En Tlalpan, Yaucalli Mancillas y en Xochimilco, Teresa Gaspar, cerraron las jornadas exitosamente.

Alma Cecilia Romo representó a la zona de Venustiano Carranza en estos diálogos. El Gobierno de la Ciudad busca consolidar espacios de conversación segura y permanente.

La meta final es que todas alcancen una autonomía plena y efectiva. El compromiso con la igualdad sigue siendo la prioridad de la agenda pública.