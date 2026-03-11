Guerra en Irán y la Ofensiva Total de EE.UU

Estados Unidos y la escalada sin precedentes. Intensifica bombardeos contra marina y centros de drones de Irán

Regeneración, 10 de marzo de 2026.– El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un incremento crítico en las operaciones bélicas contra territorio iraní. Los ataques programados para el martes 10 de marzo serían los más fuertes de la guerra.

Pete Hegseth confirmó que la intensidad de los bombardeos superará todo lo visto en los últimos diez días. El funcionario ofreció estas declaraciones durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró el secretario de Defensa estadounidense. La administración federal busca debilitar la capacidad de respuesta enemiga drásticamente.

El conflicto ha entrado en una fase de ataques aéreos masivos de forma ininterrumpida por todo el país. La ofensiva militar se intensifica bajo las órdenes directas de la Casa Blanca.

El control estratégico de Donald Trump

El mando sobre el ritmo y la duración de las operaciones reside exclusivamente en el Poder Ejecutivo estadounidense. Hegseth aclaró que el presidente Donald Trump decide el avance bélico.

“Tiene el control del acelerador. Es él quien decide”, confirmó el jefe del Pentágono sobre el mandatario actual. La incertidumbre sobre la duración final del conflicto permanece vigente.

“No me corresponde a mí suponer si es el principio, la mitad o el final”, señaló tajante el secretario. La estrategia depende de los objetivos logrados en el campo de batalla.

El gobierno estadounidense mantiene una postura de fuerza absoluta frente a las amenazas del régimen de Teherán. La Casa Blanca dirige cada movimiento táctico con rigor presidencial.

Destrucción de la infraestructura marítima

Uno de los pilares de la misión es la aniquilación total de las fuerzas navales de la república islámica. El general Dan Caine informó sobre el uso de artillería, cazas y misiles.

Las fuerzas armadas atacan sistemáticamente buques minadores e instalaciones de almacenamiento de armas prohibidas por el derecho internacional. Se busca limpiar las rutas de navegación comercial.

El jefe del Estado Mayor aseguró que están cazando cualquier amenaza que ponga en riesgo el tráfico marítimo global. La superioridad tecnológica de Estados Unidos se despliega en el mar.

El objetivo es impedir que Irán utilice minas para bloquear el paso de mercancías y barcos petroleros extranjeros. La seguridad del Golfo Pérsico es la prioridad estratégica número uno.

Ataque al corazón industrial militar

Las fuerzas aliadas han comenzado a bombardear el complejo industrial iraní para frenar la producción de armamento autónomo. El enfoque principal actual es destruir las fábricas de drones.

Dan Caine reportó que los ataques con misiles balísticos desde Irán han bajado un noventa por ciento recientemente. Esto demuestra un avance significativo en la neutralización enemiga.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, reiteró Hegseth ante los medios. Se empleará la mayor cantidad de cazas y bombarderos pesados.

La inteligencia estadounidense detectó que la capacidad de lanzamiento de drones también disminuyó en un ochenta por ciento. El núcleo del poder autónomo iraní está siendo desmantelado.

Uso de escudos humanos civiles

Hegseth lanzó duras acusaciones contra el ejército iraní por sus tácticas de defensa dentro de las zonas urbanas. Afirmó que Irán despliega lanzacohetes cerca de hospitales y escuelas.

“Así es como operan”, acusó el secretario de Defensa durante su intervención ante los medios de comunicación internacionales. El Pentágono sostiene que buscan impedir los ataques de precisión.

Según Washington, el régimen intenta utilizar a su propia población civil para evitar ser blanco de los bombarderos. Esta táctica complica las operaciones de las fuerzas estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos señala que la ubicación de armamento en barrios residenciales es una violación grave. El riesgo para la población civil aumenta con cada jornada.

Los ataques de hoy de Irán en el centro de Tel Aviv son brutales. Están llegando impactos hasta en el Ministerio de Defensa. Ya los sistemas de intercepción están sobrepasados y operan con todo tipo de fallas. Israel está viviendo un infierno por la irresponsabilidad de… pic.twitter.com/2CwgM3rgWV — Martín Dandach (@MartinDandach) March 10, 2026

Advertencias nucleares y petroleras

Trump amenazó con consecuencias devastadoras si Teherán interrumpe el suministro mundial de crudo en el Estrecho de Ormuz. El presidente prometió muerte, fuego y furia extrema.

Hegseth instó al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, a no desarrollar armas nucleares bajo ninguna circunstancia actual. “Nos encontramos en una posición muy sólida”, afirmó el jefe militar.

La operación denominada Furia Épica ya ha alcanzado cinco mil objetivos estratégicos en todo el territorio de Irán. La industria de defensa iraní es el blanco principal de hoy.

La guerra ha provocado el desplazamiento de miles de personas y el aumento en los precios del combustible. El futuro de la región depende de las próximas horas de combate.