Pete Hegseth comparece al Congreso sobre guerra en Irán

Los legisladores interrogan a Hegseth sobre el financiamiento de la guerra contra Irán; ha costado 25,000 millones de dólares

Regeneración, 30 de abril 2026– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se sometió por primera vez a un examen público en el Congreso sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde reveló que el costo de la guerra ha sido de 25 mil millones de dólares.

❗️Que nivel de secretario❗️



"Bloqueamos el bloqueo": se burlan en el Congreso del secretario, Pete Hegseth, por la situación con Irán.



— "¿Cree que estamos ganando la guerra contra Irán?", le preguntó el congresista Moulton.



— "Absolutamente", respondió Hegseth.



— "Es decir,… pic.twitter.com/kPYpBNMVpF — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) April 29, 2026

25 mil millones de dólares

Por primera vez, el Pentágono dio a conocer públicamente el gasto de la guerra hasta ahora, que es de 25 mil millones de dólares.

Hegseth presentó una defensa, en ocasiones incisiva, de la política del presidente de EE. UU. , Donald Trump.

El secretario de guerra también respaldó la solicitud histórica de la Casa Blanca de un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares.

Sus comentarios se realizaron poco después de que la guerra contra Irán llegara a su segundo mes.

Defense Secretary Pete Hegseth defended the Iran war before Congress, calling Democratic criticism of the military operations “reckless” and “feckless” and rejecting a congressman’s accusation the war is a “quagmire.”



“My generation served in a quagmire in Iraq and Afghanistan,”… pic.twitter.com/YFbfHxnoDA — CBS News (@CBSNews) April 30, 2026

Ataques

Trump ha reiterado en varias ocasiones que reiniciará los ataques si no hay avances en las estancadas negociaciones de alto el fuego.

Escribió en una plataforma social el miércoles por la mañana que «NO HABRÁ MÁS DEL SEÑOR BUEN TIPO».

Junto a Hegseth, Jules Hurst III, interventor interino del Pentágono, dio a conocer por primera vez el coste oficial de la guerra: 25. 000 millones de dólares.

Hurst indicó que la mayor parte de ese gasto era por municiones, así como por el despliegue de recursos en Oriente Medio y los equipos perdidos en los combates.

Secretary Pete Hegseth berated his Democratic questioners and previous administrations in a contentious hearing before the House Armed Services Committee that was scheduled to discuss the Pentagon's 2027 budget but was more a debate on the war with Iran. https://t.co/r1KM80yu1O pic.twitter.com/bSW59t13sP — ABC News (@ABC) April 30, 2026

Daños

Durante la ronda de preguntas posterior, Hegseth no aclaró si esa cifra incluía los daños a las bases militares estadounidenses en la zona.

En una conversación con el representante demócrata Salud Carbajal, Hegseth adoptó un tono desafiante en lo que respecta al gasto para los contribuyentes de EE. UU.

“¿Cuál es el valor de asegurar que Irán nunca adquiera un arma nuclear? ”, inquirió.

El representante Adam Smith, demócrata, utilizó las declaraciones aparentemente contradictorias de Hegseth.

Duro enfrentamiento entre Sen. Gillibrand (NY) y el Secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, sobre la seguridad de los estadounidenses a raíz de la Guerra en Irán. pic.twitter.com/0RHORo4SeH — Negocios TV (@negocios_tv) April 30, 2026

Contradicción

Quien aseveró que el programa nuclear de Irán fue «destruido» tras el conflicto de 12 días con Irán en 2025, y que era una amenaza inmediata antes de la última guerra.

“Tuvimos que iniciar este conflicto, como usted mismo mencionó, hace 60 días, porque las armas nucleares representaban un peligro inmediato.

Ahora sostiene que fueron completamente destruidas”, contestó Smith.

“El programa nuclear de Irán sigue siendo exactamente igual al que existía antes de que comenzara esta guerra”.

“Sus instalaciones fueron atacadas y destruidas”, replicó Hegseth. “Sus objetivos prosiguen y están creando un escudo convencional”.

¿Tiene problemas mentales, Pete Hegseth?



Representante Jacobs:



“Si crees que esto es lo que parece una victoria, entonces tal vez deberíamos cuestionar tu estabilidad mental. Tal vez tú eres el responsable de este fracaso y el presidente debería pensar en reemplazarte”

RT👇 pic.twitter.com/ljU5ELnySf — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) April 29, 2026

Cierre del estrecho de Ormuz

Hegseth también argumentó que la administración Trump había “considerado todos los aspectos” sobre la eventualidad de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz.

El dominio de Teherán sobre esta importante ruta marítima para el transporte de combustibles fósiles ha resultado ser un aspecto clave de presión durante el conflicto.

Moulton también interrogó a Hegseth sobre su declaración previa en la que dijo que las fuerzas estadounidenses no ofrecerían «ni refugio ni compasión a nuestros enemigos».

Históricamente, esta expresión se ha referido a la ejecución de enemigos.

🇺🇸 PETE HEGSETH: "Estamos reconstruyendo un ejército del que el pueblo estadounidense pueda estar ORGULLOSO. Uno que infunda nada menos que un MIEDO INQUEBRANTABLE en nuestros adversarios y la máxima confianza en nuestros aliados. LUCHAMOS PARA GANAR EN CADA ESCENARIO…" pic.twitter.com/Ixx8LMAtTT — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 29, 2026

Crimen de guerra

Incluso si estos se han rendido, lo que constituye un crimen de guerra según las leyes internacionales y humanitarias.

Al ser cuestionado si sostenía su declaración, Hegseth contestó:

«El Departamento de Defensa lucha para ganar, y nos aseguramos de que nuestros soldados tengan las reglas de combate necesarias para ser lo más efectivos posible».

En otra ocasión, el representante Ro Khanna preguntó a Hegseth sobre el ataque letal de Estados Unidos a una escuela en Minab, donde fallecieron por lo menos 120 niños.

🇺🇸 A las puertas del Comité de Servicios Armados, varios activistas encararon al secretario de Guerra, Pete Hegseth, por las muertes de civiles en Irán:



—¡Pete Hegseth, eres el Departamento de Crímenes de Guerra!



—¿Por qué ordenaste bombardear una escuela de niñas en Irán? pic.twitter.com/qC031sZsOh — Tere Felipe (@_TereFelipe_) April 29, 2026

Costo

«¿Cuál fue el costo para los contribuyentes estadounidenses del ataque a la escuela iraní donde murieron niños, en relación a los misiles que utilizamos? «, inquirió Khanna.

«Esta lamentable situación sigue en investigación», respondió Hegseth. «Sin embargo, no le atribuiría ningún costo».

En otro instante, se preguntó a Hegseth sobre la amenaza de Trump de «aniquilar toda una civilización».

La representante Sara Jacobs indagó si eso demostraba que estaba capacitado mentalmente para ser presidente.

"Hegseth, you're a war criminal": Activists interrupted the Pentagon chief's speech during his budget report to the Senate Committee.



The protesters demanded the minister's arrest, claiming that his actions were irreversible, and the American people did not want war or to… pic.twitter.com/OHosAQ1PWs — MCDC25 (@25_mcdc) April 30, 2026

Trump

Hegseth describió a Trump como el «comandante en jefe más astuto y perceptivo que hemos tenido en muchas generaciones».

El viernes se cumplirán 60 días desde que Trump notificó oficialmente al Congreso acerca de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

De acuerdo a la Ley de Poderes de Guerra de 1973, Trump debe retirar las tropas después de 60 días o buscar aprobación del Congreso para continuar las operaciones militares.