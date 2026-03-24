Smotrich dice que Israel debe anexarse el sur de Líbano

El ministro de finanzas de extrema derecha de Israel sostiene que el río Litani debería ser «la nueva frontera israelí»

Regeneración, 23 de marzo 2026– Bezalel Smotrich, el ministro de finanzas israelí de extrema derecha, ha solicitado que su país anexe el sur de Líbano, mientras el ejército lleva a cabo la destrucción de puentes y viviendas en una ofensiva más agresiva en esa área.

Israel should extend its border with Lebanon up to the Litani River, deep inside the country's south, Israel's finance minister said, as Israeli troops bombed bridges and destroyed homes in the area in an escalating military assault https://t.co/Yu2L88ZLMs pic.twitter.com/ktJaE7L814 — Reuters (@Reuters) March 23, 2026

Smotrich

En una entrevista en la radio israelí el lunes, Smotrich expresó que el ataque a Líbano «debe terminar con una realidad completamente diferente».

Esto incluye un «cambio en las fronteras de Israel».

“Lo digo aquí categóricamente… en cada sala y en cada debate: la nueva frontera israelí debe ser el Litani”, declaró.

Hablando del río Litani, una vía fluvial vital que cruza el sur de Líbano, situado a unos 30 kilómetros (19 millas) de la frontera israelí.

Ataques

Las declaraciones de Smotrich se producen en un contexto donde Israel sigue ejecutando ataques letales contra Líbano.

Israel ataca edificios residenciales y otras infraestructuras civiles, lo que, según las Naciones Unidas, podría considerarse crímenes de guerra.

Los bombardeos israelíes se incrementaron a principios de marzo, tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá hacia territorio israelí.

Esto ocurrió después de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Avance terrestre

Además de los ataques desde el aire, las fuerzas israelíes han avanzado más en el territorio libanés.

Esto forma parte de una invasión terrestre cuyo objetivo, según Israel, es eliminar a los combatientes de Hezbolá.

El grupo armado libanés ha continuado atacando el norte de Israel mientras se enfrenta a las tropas israelíes en el campo de batalla en Líbano.

Las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias han señalado que el conflicto está afectando gravemente a la población civil en Líbano.

Desplazados

Más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia.

De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 1.039 personas, incluidas 118 niños, desde principios de marzo.

Además, otras 2.876 han sufrido heridas.

Un representante del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó el lunes a los medios que el conflicto ha forzado a más de 1,2 millones de personas a abandonar sus hogares.

Una de cada cinco

Esto representa aproximadamente una de cada cinco personas en Líbano, informó Stephane Dujarric durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Dujarric también señaló que la ONU continúa preocupada por los ataques recurrentes contra los trabajadores de salud libaneses.

La Organización Mundial de la Salud ha documentado al menos 64 asaltos a centros de salud, que han resultado en 51 muertes y 91 heridos, según afirmó.

La semana pasada, Amnistía Internacional también solicitó a Israel que cesara sus agresiones contra los trabajadores de salud libaneses.

Enfatizando que estos están «específicamente protegidos por el derecho internacional».