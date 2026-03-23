“Tenemos dinero de sobra” para la guerra en Irán: Bessent

Bessent afirmó que la solicitud de 200 mil millones es para reforzar a las Fuerzas Armadas con suministros para el futuro

Regeneración, 23 de marzo 2026– Estados Unidos tiene los fondos necesarios para apoyar el conflicto con Irán, pero ha pedido al Congreso una aprobación adicional para asegurar que el ejército esté adecuadamente provisto en el futuro, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el domingo.

TENEMOS DINERO DE SOBRA PARA LA GUERRA CON IRÁN: Scott Bessent



El Secretario del Tesoro confirma recursos históricos para la escalada en Oriente Medio y la solicitud de 200 mil millones de dólares al Congreso



En los primeros 6 días del conflicto se gastaron 11 mil millones de… pic.twitter.com/7OtP5nDZLf — Literal México (@literalmexico) March 23, 2026

Petición

En una entrevista para el programa “Meet the Press” de NBC News, Bessent mencionó que no busca implementar un aumento de impuestos para costear el conflicto.

La petición del Ejército de 200 mil millones de dólares en fondos adicionales para la situación en Irán enfrenta una gran resistencia en el Congreso.

Donde tanto demócratas como algunos republicanos dudan de su necesidad tras las grandes asignaciones de defensa del año anterior.

Bessent apoyó la solicitud sin confirmar la cantidad exacta.

Cifra

El presidente Donald Trump aún no ha realizado la petición formal al Senado y a la Cámara de Representantes para que aprueben esta cifra.

Además, su administración ha dejado en claro que el monto podría variar.

“Tenemos dinero de sobra para financiar esta ofensiva”, dijo Bessent. “Se trata de una partida suplementaria.

El presidente Trump ha reforzado el ejército, como hizo en su primer mandato y como está haciendo ahora en su segundo mandato.

Y quiere asegurarse de que el ejército cuente con los suministros necesarios de cara al futuro”.

Evidencias

Las primeras evidencias indican que este conflicto será el más costoso para Estados Unidos desde las prolongadas guerras en Irak y Afganistán.

Autoridades de la administración informaron a los legisladores que los seis primeros días de hostilidades con Irán costaron más de 11 mil millones de dólares.

El Congreso, bajo el liderazgo republicano, ya ha dado su visto bueno a un presupuesto histórico para el ejército desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025.

El mes pasado, se aprobó la Ley de Asignaciones de Defensa para el año fiscal 2026, con un financiamiento aproximado de 840 mil millones de dólares.

Asimismo, el verano pasado, el Congreso aprobó una importante ley de recortes fiscales y de gastos que incluía 156 mil millones de dólares destinados a la defensa.