Tiroteo en secundaria de Filipinas deja 3 muertos y 20 heridos

Los dos atacantes, de 14 y 15 años de edad, fueron arrestados armados ambos. Hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo

Regeneración, 23 de junio 2026– El lunes, en una escuela secundaria en el centro de Filipinas, dos jóvenes dispararon, resultando en la muerte de tres alumnos y dejando otros siete heridos, informaron las autoridades policiales.

Atacantes menores

Los dos detenidos, de 14 y 15 años, fueron arrestados y llevaban una pistola cada uno.

Los atacantes y las víctimas eran estudiantes de la Escuela Secundaria Nacional San José, ubicada en la ciudad de Tacloban.

El tiroteo ocurrió a media mañana, según lo declaró el jefe policial regional, el general de brigada Jason Capoy.

Los investigadores de la policía estaban intentando averiguar qué causó el tiroteo en esta escuela pública, la cual alberga a más de 1.500 estudiantes.

Investigación

Capoy mencionó que los atacantes, quienes eran amigos cercanos, afirmaron durante un primer interrogatorio que estaban siendo acosados en la escuela. No se proporcionaron más detalles.

No tenían antecedentes delictivos y no estaba claro de inmediato de dónde sacaron las pistolas utilizadas en el ataque.

Los agresores pudieron ingresar las armas al campus porque solo había un guardia de seguridad en las múltiples entradas y salidas, explicó Capoy.

“Los sospechosos irrumpieron en dos aulas porque después del tiroteo en la primera, los niños salieron corriendo…

…y los sospechosos aparentemente persiguieron a algunas víctimas hasta otra aula”, comentó Capoy a los periodistas.

Alumnos

La mayoría de los fallecidos o heridos eran alumnos, señaló.

Uno de los sospechosos fue arrestado en la escuela tras el ataque, pero el segundo logró escapar y se ocultó en una casa cercana.

La policía lo encontró gracias a una alerta de los residentes, informaron las autoridades.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ha ordenado una investigación completa del incidente.

Seguridad

También pidió a las fuerzas del orden aumentar la seguridad en todas las escuelas, lugares de trabajo y áreas públicas, según lo manifestó la subsecretaria de Comunicaciones Claire Castro.

“El presidente se entristeció por este incidente. Cualquiera, especialmente los padres de las víctimas, se sentirá triste y aterrorizado”, dijo Castro.

“Instamos a la población a mantener la calma, abstenerse de difundir información no verificada y cooperar con las autoridades.

Proporcionando cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso”, señaló la policía nacional en un comunicado.

Armas en Filipinas

Los delitos que involucran el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas.

En parte debido a la amplia distribución de armas no registradas, aunque los tiroteos en escuelas son relativamente inusuales.