Hasta 40 años de cárcel a policías corruptos de Naucalpan

El Gobierno de Naucalpan avanza contra la corrupción interna al emitir sentencia contra cuatro ex policías municipales

Regeneración, 23 de marzo 2026– Cuatro exintegrantes de la Policía municipal de Naucalpan fueron arrestados por su supuesta involucración en varios delitos y, tras el proceso judicial, recibieron condenas que oscilan entre 16 y 40 años de prisión, según informaron fuentes del gobierno local.

Rueda de prensa

En una rueda de prensa, Carlos Villasana, el consejero jurídico, explicó que de estos cuatro policías, tres fueron entregados a la Fiscalía estatal.

Esto siguió a una investigación que realizó el actual Gobierno municipal dirigido por Isaac Montoya Márquez.

«Presentamos la denuncia correspondiente y proporcionamos a la Fiscalía la evidencia necesaria», contra los agentes de seguridad.

Más adelante, el caso fue llevado a los tribunales, comentó Carlos Villasana.

Fallo

«El fallo contra los policías fue condenatorio, por lo que se dictó una sentencia de 16 años seis meses para quien en su momento se desempeñó…

…como la tercera persona al mando de la Policía municipal y para los otros dos (quienes eran subalternos)…

…se les impuso una sentencia individualizada de 24 años nueve meses por el delito de robo agravado por haberse cometido con violencia», especificó.

Afirmó que los imputados «tienen el derecho de interponer un recurso de apelación, que seguramente lo harán valer.

Sentencia

Pero nosotros confiamos en el Poder Judicial del Estado de México para que ratifique la sentencia condenatoria».

Estas detenciones se suman a la del segundo al mando de la Policía Municipal durante la gestión de Angélica Moya Marin.

Este fue arrestado como parte del Operativo Enjambre y sentenciado a 40 años de prisión, recordó el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez.

Según información de la Fiscalía estatal, el segundo al mando fue declarado culpable de extorsión agravada y abuso de autoridad.

Limpieza policial

El presidente municipal señaló que su gobierno seguirá trabajando para limpiar la institución policial, actualmente conocida como Guardia Municipal.

«El propósito es que la Guardia municipal se convierta en una verdadera policía de proximidad donde realmente el valor de opinión vecinal sea el centro de atención», afirmó.

Por otro lado, el Comisario de Naucalpan, Carlos Quezada, informó que hasta ahora se han dado de baja a 160 elementos durante la actual administración.