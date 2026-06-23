Tramadol solo se venderá con receta desde el 14 de julio

Autoridades informan que el analgésico opioide Tramadol puede causar adicción, por lo cual su distribución sera controlada

Regeneración 23 de junio 2026– El Tramadol (clorhidrato de tramadol), un fármaco para el dolor moderado a severo, es un opioide que actúa en el sistema nervioso central, y su uso, incluso en las dosis recomendadas por un doctor, puede llevar a la adicción.

Norma

Esta fue la conclusión alcanzada en 2014 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

Desde entonces lo ha clasificado como un medicamento controlado.

En México, esta misma norma se implementará el próximo 14 de julio con la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Salud, publicada el 15 de enero.

En ella se incluye al Tramadol en la lista de sustancias que «tienen algún valor terapéutico, pero representan un grave problema para la salud pública».

Existen varias presentaciones de este medicamento, ya que es genérico y se pueden encontrar desde marcas de farmacias hasta comerciales.

Comercialización

Una de estas presentaciones consiste en una caja de 100 miligramos que contiene 10 tabletas, con un costo que oscila desde los 100 hasta los 700 pesos.

De acuerdo con la reforma legal, las compañías farmacéuticas deberán actualizar su registro sanitario para incluir la nueva clasificación.

La venta de este medicamento se permitirá únicamente en farmacias autorizadas para el manejo de productos controlados.

La ley establece una clasificación para seis tipos de medicamentos.

Se venderá solo con receta

En la fracción III del artículo 226, donde se clasifica al Tramadol, se indica que solo podrá ser adquirido “con receta médica que se podrá surtir un máximo de tres veces”.

El farmacéutico deberá sellar la receta y anotarla cada vez en los libros de control correspondientes.

Adicionalmente, se establece que el establecimiento tiene que conservar la receta médica cuando se complete la tercera entrega y el médico a cargo decidirá la cantidad que el paciente debe utilizar.