Trump pausa 5 días el ultimátum a Irán, lo que se sabe

Trump señaló productivas conversaciones y una serie de acuerdos. Irán lo niega y acusa propaganda para bajar precio de petróleo

Regeneración, 23 de marzo 2026. En redes sociales el presidente Donald Trump dijo el lunes que su administración está en conversaciones con Irán para resolver la guerra.

Sin embargo Irán lo negó. Aunque ciertamente se redujeron los precios del petróleo. Además, el mensaje impulsó a los mercados de Europa y Estados Unidos.

Mensaje

Y es que en Truth Social, afirmó que Estados Unidos e Irán avanzado en el cese a las hostilidades.

Dijo que Irán y EE.UU:

«HAN MANTENIDO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS, CONVERSACIONES MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS SOBRE UNA RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE NUESTRAS HOSTILIDADES EN ORIENTE MEDIO».

Esto es, se observa en redes, 109 palabras mayúsculas que bajó el precio del petróleo crudo Brent brevemente en menos de 100 dólares por barril.

Como se sabe el presidente de EE.UU puso un ultimátum de 24 horas y ahora anuncia una pausa en su decisión para entablar negociaciones durante cinco días.

Noticias

En el eje económico del asunto, en redes se indica que los precios de la gasolina en EE.UU, alcanzando un promedio de 3,95 dólares por galón el lunes.

Esto, frente a los 2,93 dólares de hace un mes. Esto es poquito más de un dólar por galón, de un jalón.

Decir

Sobre la tregua y las negociaciones Trump reiteró ante la prensa sus amenazas de bombardear sin parar.

“Ya veremos cómo va todo, y si va bien, acabaremos resolviendo esto; de lo contrario, seguiremos bombardeándonos sin parar”.

Así dijo desde las escaleras del del Air Force One ante de viajar a Memphis, Tennessee, para hablar de seguridad pública.

Trump afirmó que los negociadores iraníes han acordado un plan de 15 puntos, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán entra en su cuarta semana.

“Bueno, no van a tener un arma nuclear. Eso es lo primero. Eso es lo primero, lo segundo y lo tercero: nunca tendrán un arma nuclear. Lo han aceptado”, dijo.

Trump también dijo que el estrecho de Ormuz, «se abrirá muy pronto si esto funciona».

Sugirió que “quizás yo y el ayatolá, sea quien sea el ayatolá”, compartiremos el control conjunto del estrecho».

Al tiempo que sobre el uranio enriquecido de Irán, Trump dijo que capturarlas y eliminarlas será «muy fácil».

Nop

Por otra parte, tanto el ministro de Asuntos Exteriores como el presidente del parlamento de Irán negaron la versión.

En el caso del presidente del parlamento iraní, Mohammed-Bagher Ghalibaf, negó cualquier negociación en X.

poco antes del mediodía (hora del este), diciendo: «Nuestro pueblo exige el castigo completo y humillante de los agresores».

«Todos los funcionarios respaldan firmemente a su Líder y a su pueblo hasta que se logre este objetivo.

«No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos.

«Las noticias falsas pretenden manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel», escribió Ghalibaf.

Israel

Por otra parte, se indica que en video el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó haber conversado con Trump, quien, según dijo:

«cree que existe la oportunidad de aprovechar los enormes logros que hemos alcanzado junto con el ejército estadounidense…

«… para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales».

«Al mismo tiempo, seguimos atacando tanto en Irán como en el Líbano».