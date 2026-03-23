Cuba: País invitado en la Flor Más Bella del Ejido 2026

La rica cultura de la isla, su gastronomía, artesanía y ofertas de viajes a Cuba podrán apreciarse en la feria de Xochimilco

Regeneración, 23 de marzo 2026– La clásica Fiesta de la Flor Más Bella del Ejido, que anualmente atrae a más de 200 mil visitantes en la alcaldía Xochimilco, se ha establecido como una plataforma esencial para promover Cuba.

🫶🏼 🇨🇺 🇲🇽 Recibimos con cariño a representantes de Cuba, un pueblo que como el nuestro, ha resistido, ha luchado y ha hecho de la dignidad su bandera.



Es un orgullo que sea el país invitado en la Flor Más Bella del Ejido 2026, una fiesta que nace del corazón de nuestro pueblo.… pic.twitter.com/YjAuyjS5dj — Circe Camacho (@CamachoCirce) March 20, 2026

Cuba, país invitado

Este evento tiene lugar del 23 al 29 de marzo, con la isla seleccionada como el país homenajeado en su edición 2026.

Se busca resaltar los encantos culturales, patrimoniales y naturales de Cuba ante un público mexicano que busca vivencias auténticas.

Taino Tours, asociado comercial de Havanatur en México, ha creado un espacio inmersivo en la feria.

Los asistentes tienen la oportunidad de probar café cubano, disfrutar de artesanías locales y escuchar música en vivo.

Paquetes turísticos

También pueden conocer las ofertas de paquetes turísticos que unen la rica historia de La Habana con los paisajes de Viñales y la cultura afrocaribeña.

A través de sus plataformas sociales, la agencia ha mostrado fotos de su stand colorido, que se ha vuelto uno de los lugares más visitados de la feria.

Xochimilco, que ha sido declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, acoge durante esta celebración a miles de turistas, tanto locales como internacionales.

La participación de Cuba como invitado especial fortalece las conexiones históricas entre ambos países.

#Xochimilco resplandece ante el mundo. 🌸🌺



Arrancamos la #FlorMásBellaDelEjido2026, nuestra fiesta más profunda, la que nace de la tierra, de nuestras raíces y de la fuerza de las mujeres que han sostenido nuestra historia generación tras generación.



Me dio muchísimo gusto… pic.twitter.com/foNrEn5eCy — Circe Camacho (@CamachoCirce) March 23, 2026

Patrimonio

Además, sitúa a la isla en la mira de un grupo de turistas que valora el patrimonio vivo, las tradiciones agrícolas y la autenticidad cultural.

Junto a Cuba, delegaciones de los estados mexicanos de Oaxaca, Puebla y Michoacán participan en la edición 2026.

Esto hace del evento un escaparate de riqueza cultural donde Cuba tiene un papel destacado.

La programación incluye más de 50 actividades, que van desde talleres de chinampas hasta conciertos.

Turismo

Se anticipa que la exposición turística de Cuba genere valiosos contactos para la industria de viajes.

En la inauguración, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, resaltó la invitación a Cuba como un acto de justicia y hermandad.

“Hoy abrimos nuestras puertas al mundo para decir con orgullo quiénes somos. Somos tierra, somos historia, y esto apenas comienza”, declaró la mandataria.

Camacho también expresó su apoyo al pueblo cubano y criticó el “bloqueo injusto” que sufre la isla.

Agradecimiento

La embajadora de Cuba en México, Johana Tablada, agradeció el gesto mediante su cuenta oficial de Facebook, donde publicó:

“Muy agradecidos estamos a la alcaldía de Xochimilco y a la señora Circe Camacho, alcaldesa de esa maravilla de ciudad.

Por la decisión de designar a Cuba como el país invitado a esta edición de la Fiesta de la Flor del Ejido, que mucho nos conmueve.

Gracias por las palabras de solidaridad con Cuba, su pueblo y Revolución y de denuncia del cerco que injustamente se nos hace.”

Mensaje

En su mensaje, Tablada también destacó la significancia histórica del lugar anfitrión y concluyó con una afirmación que resonó profundamente entre los presentes:

“Hoy agradecimos este honor para nuestro país agredido que sufre, resiste y vencerá”.

La Fiesta de la Flor Más Bella del Ejido se extiende hasta el 29 de marzo, con un programa que presenta actuaciones de grupos cubanos invitados.

Además de exhibiciones culinarias y actividades creadas para conectar a los asistentes con las costumbres de Xochimilco y del Caribe.

La inclusión de Cuba ofrece una ocasión para reanimar el turismo hacia un lugar que mezcla una rica cultura con una nueva variedad de experiencias.