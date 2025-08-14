Lluvias muy fuertes: Noroeste, occidente, centro, oriente y sureste

Además de lluvias ambiente muy caluroso al norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán

Regeneración, 14 de agosto de 2025. Se esperan lluvias muy fuertes en el noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del México informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Lluvias

Durante este día, se esperan lluvias muy fuertes en 18 entidades; esto es (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Junto con ellos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, lluvias con categorías de fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California.

Se prevé viento de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California y Sonora.

Así como rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Y mismas condiciones para Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Adicionalmente, se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; además de la costa occidental de la península de Baja California.

Lluvias y Monzón

Las condiciones anteriormente descritas, serán originadas por el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y canales de baja presión al interior del país.

E incluso, una vaguada en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, la onda tropical número 22 sobre el sureste y oriente de la República Mexicana.

Cabe destacar una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche.

La mencionada zona de baja presión, a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

Se localizó 180 kilómetros al nor-noroeste de Ciudad de Carmen, Campeche, y con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Por su parte, se prevé que la onda tropical número 21 se desplace al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar a México.

Las precipitaciones mencionadas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Calor

Por otro parte, se prevén en horas de la mañana temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En contraste, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en Baja California (noreste).

Así, se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste).

Además de Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Por otra parte, calor con temperatura de 35 a 40 grados en Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Asimismo, de 30 a 35 grados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y, San Luis Potosí.

Las mismas condiciones para Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz y Quintana Roo.

Debido a las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros.

Finalmente en zonas de lluvias tomar precauciones y en sitios con calor, no exponerse por tiempos prolongados a la radiación solar,.

Desde luego brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.