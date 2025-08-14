Israel por nueva colonización para enterrar estado Palestino

Primer ministro de Israel insiste en «Gran Israel». Incluiría, Cisjordania, la Franja de Gaza, parte de Egipto y Jordania, entre otros países

Regeneración, 14 de agosto de 2025. En redes destacan la respuesta de Israel en respuesta al proyecto de reconocimiento de un Estado palestino liderado por el presidente francés Emmanuel Macron.

Así, el ministro israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, ha anunciado la validación de un plan de colonización para la construcción de miles de viviendas en el este de Jerusalén.

Para Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí, el mensaje es claro:

«Este plan de colonización es el último clavo en el ataúd de un Estado palestino», según indica Radio Francia Internacional.

No dejes de hablar de Palestina 🇵🇸

El portavoz del ministro de extrema derecha incluso aseguró que este jueves se celebrará una rueda de prensa sobre este nuevo plan, en un comunicado titulado “Enterrar la idea de un Estado palestino”.

Se trata de la construcción de 3.400 viviendas en la zona de Maale Adumim, la mayor colonia situada al este de Jerusalén.

Más concretamente, en la controvertida zona denominada E1.

Y no se trata de un plan nuevo, ya que se remonta al Gobierno de Rabin, pero permanece congelado desde 2005 debido a las presiones internacionales, en particular de Estados Unidos.

El proyecto de construcción creará una continuidad de asentamientos y dividirá de hecho Cisjordania en dos partes.

Sus detractores, en particular el movimiento La Paz Ahora, subrayan que la zona E1 es la única reserva de tierras en el corazón de las tres principales ciudades del territorio.

Es decir, Ramala, Jerusalén Este y Belén donde viven alrededor de un millón de palestinos.

Asimismo se indica que las objeciones al proyecto se examinaron hace unos días, pero todas fueron rechazadas.

E incluso, en menos de una semana, el Consejo Superior de Planificación debería aprobar el plan, dar luz verde a las licitaciones y expedir los permisos de construcción.

Palestina pide ayuda

Por otra parte, la Autoridad Palestina pidió ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania

«Una continuación de los planes de la ocupación para socavar la posibilidad de establecer un Estado palestino, minar su unidad geográfica y demográfica».

Así como «consolidar la división de Cisjordania, facilitando así su completa anexión», denunció.

Anas era uno de los periodistas más destacados de Gaza. Israel lo as*sinó, junto con otros cinco periodistas, en un ataque dirigido contra su tienda de prensa.

Asimismo, ha resaltado que estos planes corroboran las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el «Gran Israel».

Esto es, un concepto que incluiría, además de Cisjordania y la Franja de Gaza, una parte del territorio de Egipto y Jordania, entre otros países vecinos.

El Ministerio de Exteriores también ha pedido a la comunidad internacional imponer sanciones para detener la implementación de este plan en Cisjordania.

E incluso obligar a Israel a cumplir con las resoluciones sobre la cuestión palestina.

"Detengan el asesinato de niños", "Detengan el asesinato de civiles"..



Visto en el partido entre Paris Saint-Germain y Tottenham, en la final de la Supercopa.

Finalmente se indica en redes que el anuncio se produjo tan solo horas después de que la gobernación de Jerusalén denunció que Israel emitió más de 13 avisos de demolición y evacuación.

Lo anterior, contra instalaciones residenciales, agrícolas e industriales en Al Eizariya, situada a las afueras de Jerusalén Este.