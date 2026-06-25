Los precios del petróleo caen a cifras previas a la guerra en Irán

Omán confirma que no se aplicarán tarifas de tránsito al atravesar Ormuz, e implementará junto a Irán un sistema de gestión del transito

Regeneración, 25 de junio 2026– Irán y Omán comunicaron la implementación de un nuevo sistema conjunto para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para la provisión de energía a nivel global, que había permanecido abierta antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques contra Irán hace aproximadamente cuatro meses.

Precios

Desde que se firmó el acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo han disminuido, alcanzando cifras previas al conflicto.

El barril de petróleo Brent, que marca el precio internacional, ha disminuido en un 3,8%, llegando a los 73,87 dólares.

Aunque el Brent se ha mantenido por debajo de los 80 dólares, todavía está por encima de los casi 70 dólares que costaba antes de que comenzara la guerra.

Los precios del petróleo en Estados Unidos cayeron un 3,9%, situándose en 70,34 dólares por barril.

Tarifas

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, afirmó el jueves que «los acuerdos futuros relacionados con el estrecho de Ormuz no incluirán la imposición de tarifas de tránsito».

Al Busaidi reafirmó el apoyo de Omán al acuerdo de entendimiento firmado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán.

Resaltó la importancia de asegurar el cumplimiento de sus metas en la búsqueda de la ansiada paz, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán en un comunicado.

También enfatizó la necesidad de restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y asegurar su movimiento sin restricciones.

Peajes

Rubio sostiene que cobrar peajes en una vía fluvial se «expandiría como una epidemia» a otras áreas.

“Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado nación”, declaró Rubio horas antes en el encuentro del Consejo de Cooperación del Golfo.

«Si, de hecho, aceptáramos que se puede cobrar por usar una vía fluvial internacional simplemente porque está cerca de nuestro espacio territorial…

…entonces esto se extendería por todo el mundo como un contagio», expresó el Secretario de Estado de Estados Unidos.

Costos

En una declaración conjunta anterior, Omán e Irán indicaron que el nuevo sistema podría generar «costos asociados».

Teherán ha afirmado desde hace tiempo que podría establecer «tasas» para los buques comerciales que transitan por el estrecho, algo que la administración Trump ha rechazado.

Por otro lado, la directora financiera de Chevron, Eimear Bonner, comentó el jueves que «tomará tiempo» que disminuyan los precios que pagan los estadounidenses en las gasolineras.

A pesar de que los precios globales del petróleo descenderían drásticamente al aumentar el número de buques cisterna que circulan por el estrecho de Ormuz.

Desfase

“Es decir, existe un desfase entre la subida de los precios del petróleo y su reducción, y el momento en que eso se refleja en el precio en las gasolineras”, afirmó Bonner durante un programa de CNBC.

El miércoles, el presidente Donald Trump expresó su descontento hacia las grandes empresas del sector energético, señalándolas por aprovecharse de los conductores de Estados Unidos al no reducir sus precios.

Además, Trump informó a los reporteros en la Casa Blanca que había solicitado una investigación sobre este tema.

Afirmó que «los costos de la gasolina deberían ser considerablemente más bajos en las estaciones de servicio» y nombró específicamente a Chevron, ExxonMobil, Shell y BP.