Quinta vinculación a Proceso para Exentrenador de Gimnasia

Damazo «N» suma cinco procesos judiciales en su contra por delitos sexuales contra menores en Nuevo León. Permanece en prisión preventiva

Regeneración, 24 de junio de 2026.– La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las acciones legales.

Un juez federal dictó una quinta vinculación a proceso contra Damazo «N».

El exentrenador enfrenta cargos por el delito de atentado al pudor.

La autoridad señaló que el dictamen corresponde a «una de las 17 carpetas de investigación» activas actualmente.

Tras una audiencia previa que fue aplazada por su defensa, se confirmó la medida.

El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que el procesado enfrenta cargos «por el delito de atentado al pudor» contra una de sus víctimas.

Este caso se suma a una serie de denuncias presentadas desde el año 2025.

Historial de vinculaciones judiciales

El procesado acumula diversos cargos por agresiones cometidas contra alumnas menores.

La primera vinculación ocurrió en abril de 2025 por violación agravada.

Posteriormente, recibió cargos por atentados al pudor y acoso sexual sistemático.

El ente investigador destacó que «presuntamente se han procesado 5 de carpetas de investigación de 7 casos judicializables» ante los tribunales locales.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido contundentes hasta la fecha. Cada audiencia ha reforzado la medida cautelar de prisión preventiva vigente.

El juez dictaminó mantener la «medida cautelar de prisión preventiva» para garantizar que el imputado no evada la acción judicial.

Las víctimas han aportado testimonios clave que sustentan cada uno de los procesos iniciados.

El acusado niega los hechos

Contexto del caso y atención mediática

El caso ganó notoriedad tras denuncias públicas difundidas en redes sociales.

Múltiples víctimas compartieron sus testimonios desde marzo de 2025 en Nuevo León.

Esto permitió activar la maquinaria judicial contra el exentrenador de gimnasia.

Las denuncias comenzaron cuando «varias víctimas compartieron en redes sociales sus testimonios» sobre los abusos sufridos.

Actualmente, el sistema de justicia mantiene un seguimiento estricto del caso.

Se espera que las investigaciones complementarias definan la sentencia final próximamente.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa procesando «17 denuncias que tiene actualmente en su contra» de manera rigurosa.

La sociedad exige justicia ante la gravedad de estos delitos contra menores de edad.